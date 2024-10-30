MLB美國職棒世界大賽G5，上一場扳回一城的紐約洋基，繼續在主場迎戰洛杉磯道奇，雙方分別推出陣中的一號先發人選Jack Flaherty和Gerrit Cole上陣。系列賽前4戰、跨季連6場開轟的道奇球星Freddie Freeman能否繼續將記錄往上推進，日籍球星大谷翔平能否一圓冠軍夢，受到外界矚目。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
洋基推出火球男搶救 力戰道奇牛棚投手群
關鍵G5兩隊再次推出「王牌」對決，道奇隊由Jack Flaherty出戰，他季後賽表現並不穩定，戰績1勝2敗，主投20又2/3局，防禦率6.10；洋基則是派出Gerrit Cole先發盼延續戰線，他季後賽1勝0敗，主投22又1/3局，防禦率2.82。
道奇隊球星Freddie Freeman近況火燙，系列賽前4戰都開轟，不過道奇隊其他打者、包括大谷翔平的發揮平平，如果G5要在客場關門，是必須要其他人能夠挺身而出。
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⚾️MLB季後賽賽程：
10／31
洛杉磯道奇 VS 紐約洋基（8：08）
⚾️MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
⚾️MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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關鍵G5兩隊再次推出「王牌」對決，道奇隊由Jack Flaherty出戰，他季後賽表現並不穩定，戰績1勝2敗，主投20又2/3局，防禦率6.10；洋基則是派出Gerrit Cole先發盼延續戰線，他季後賽1勝0敗，主投22又1/3局，防禦率2.82。
道奇隊球星Freddie Freeman近況火燙，系列賽前4戰都開轟，不過道奇隊其他打者、包括大谷翔平的發揮平平，如果G5要在客場關門，是必須要其他人能夠挺身而出。
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⚾️MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
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