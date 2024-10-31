63歲香港天王劉德華今（31）日將在台北小巨蛋開唱，讓不少粉絲非常期待，這也是他睽違11年後再度來到台灣，雖然強碰颱風康芮，但主辦表示目前仍確定開唱。事實上，過去劉德華舉辦的每一場演唱會，幾乎都場場秒殺，火紅了近半個世紀，就有網友清算，劉德華出道這麼多年來，曾一年365天只休息15天，這樣究竟賺了多少錢，有粉絲認為，粗估至少上百億。
天王出演近200部電影 演唱會也飆破500場
對於劉德華可能有近百億的資產，部分網友不太相信，甚至認為至少要打一折，因為劉德華過去曾經因為投資失利而慘賠不少積蓄。但也有其他網友細算。劉德華出道40多年，出演了快200部的電影，出過的歌曲更是破千首，演唱會也開了500多場，而他還曾被計算一年休假不超過15天，累積的財富應該相當驚人。
而劉德華過去投資失利，就是投資電影產業，沒想到慘賠3000萬港幣，當時是靠著好友幫忙才度過難關，後來劉德華出演電影《無間道》，人氣再度攀升，片酬也跟著飛漲，甚至網路上還有傳言，指出劉德華出演《風暴》的酬勞，高達3600萬台幣。
不過劉德華卻對金錢並沒有太多的執著，而他賺了比常人還要多的財富卻依舊低調，甚至還曾因為遇到喜歡的劇本，而「零片酬」演出電影《失孤》，劉德華為此還曾對外公開表示：「我沒有收錢，要虧大家一起虧。」
小巨蛋演唱會如期舉行 主辦提醒歌迷特別注意安全
而劉德華睽違台灣11年的台北小巨蛋演出雖然碰上康芮颱風來襲，目前仍暫定風雨無阻舉行，主辦單位特別提醒觀眾注意安全，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前往。因颱風因素無法到場的觀眾，則可在11月4日前申請全額退票 。另外，如有人已購票卻因颱風影響必須退票，主辦單位強調，並不會在現場販售這些票券，請勿前往現場排隊。
昨日深夜劉德華也在自己的IG發文，親自提醒要去看演唱會的歌迷路上千萬要小心，「記得做好安全措施，計劃好行程，帶埋雨具（攜帶雨具），留意最新天氣警報。小心安全，享受演出！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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對於劉德華可能有近百億的資產，部分網友不太相信，甚至認為至少要打一折，因為劉德華過去曾經因為投資失利而慘賠不少積蓄。但也有其他網友細算。劉德華出道40多年，出演了快200部的電影，出過的歌曲更是破千首，演唱會也開了500多場，而他還曾被計算一年休假不超過15天，累積的財富應該相當驚人。
而劉德華過去投資失利，就是投資電影產業，沒想到慘賠3000萬港幣，當時是靠著好友幫忙才度過難關，後來劉德華出演電影《無間道》，人氣再度攀升，片酬也跟著飛漲，甚至網路上還有傳言，指出劉德華出演《風暴》的酬勞，高達3600萬台幣。
不過劉德華卻對金錢並沒有太多的執著，而他賺了比常人還要多的財富卻依舊低調，甚至還曾因為遇到喜歡的劇本，而「零片酬」演出電影《失孤》，劉德華為此還曾對外公開表示：「我沒有收錢，要虧大家一起虧。」
小巨蛋演唱會如期舉行 主辦提醒歌迷特別注意安全
而劉德華睽違台灣11年的台北小巨蛋演出雖然碰上康芮颱風來襲，目前仍暫定風雨無阻舉行，主辦單位特別提醒觀眾注意安全，並鼓勵搭乘大眾運輸工具前往。因颱風因素無法到場的觀眾，則可在11月4日前申請全額退票 。另外，如有人已購票卻因颱風影響必須退票，主辦單位強調，並不會在現場販售這些票券，請勿前往現場排隊。
昨日深夜劉德華也在自己的IG發文，親自提醒要去看演唱會的歌迷路上千萬要小心，「記得做好安全措施，計劃好行程，帶埋雨具（攜帶雨具），留意最新天氣警報。小心安全，享受演出！」
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