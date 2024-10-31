MLB美國職棒世界大賽G5，系列賽賽前取得3：1聽牌領先的洛杉磯道奇，今（31）日續在客場出戰紐約洋基，雙方前7局打完仍由洋基取得6：5領先，但來到第8局道奇則是上演驚奇逆轉，靠著Gavin Lux 、Mookie Betts的高飛犧牲打攻下寶貴2分，終場道奇就以7：6逆轉擊敗洋基，隊史睽違4年再度奪下世界大賽冠軍而道奇在休賽季期間成功網羅日籍球星大谷翔平以及山本由伸，絕對是今年球隊能夠笑到最後，並捧起冠軍金盃的關鍵之一。

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道奇去年意外倒在分區系列賽　休賽季網羅大谷、山本

洛杉磯道奇去年在例行賽豪取百勝，也成為大聯盟史上第一支連續4個完整球季（扣除2020年縮水賽季）達標百勝的隊伍，締造史詩壯舉。未料去年道奇到了季後賽舞台表現卻讓人失望，在國聯分區系列賽上面對亞利桑那響尾蛇，最終則是苦吞3連敗，賽季也就此劃下句點。

大谷、山本來到道奇首年　就助隊勇奪隊史第8冠

不過道奇今年休賽季，先是以一份為期10年總額高達7億美元的合約，打破北美4大職業運動的最高薪合約紀錄，簽下日籍二刀流好手大谷翔平，再與「日籍最強投」山本由伸簽下12年、總額3.25億美元合約，同樣打破大聯盟投手合約中的史上最高總額紀錄，打造新一代「邪惡帝國」。

大谷翔平也不負眾望，轉戰道奇首年，在例行賽就繳出大聯盟史無前例的「54轟、59盜」的史詩級數據，成為大聯盟史上首位單季達標「50轟-50盜」的球員。雖然來到季後賽舞台，大谷的打擊表現並不能說是非常理想，總計今年在季後賽上大谷個人共61個打數敲出14支安打，包含3發全壘打，進帳10分打點，季後賽打擊率為0.230。但大谷站在打擊區上，勢必會對於投手帶來一定壓力，他在世界大賽上個人帶傷上陣的奮戰精神，也讓許多道奇球迷相當感動。

日籍強投山本由伸則是例行賽雖然曾經受到傷勢影響，一度休養好一段時間，但來到季後賽舞台他則是成功證明自己的身手，在道奇先發投手陣容傷兵滿營的情況之下，接連上演一場又一場好投，包含先前分區系列賽G5面對教士隊，繳出5局無失分表現。

世界大賽G2山本由伸同樣表現精彩，主投6.1局僅失1分，成為自2007年松坂大輔以來，首位於世界大賽奪勝的日本投手。值得一提的是，山本該役先發6.1局，也一舉超越松坂大輔，創下日本投手在世界大賽最長先發局數紀錄。如今大谷翔平與山本由伸來到道奇的首個賽季，就隨隊奪下世界大賽冠軍，2人的生涯里程碑，也增添1項耀眼成績。

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在赴美7年後，不但是生涯首度闖進到季後賽舞台，如今也一舉幫助道奇奪下隊史第8座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在赴美7年後，不但是生涯首度闖進到季後賽舞台，如今也一舉幫助道奇奪下隊史第8座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊山本由伸在世界大賽G2先發6.1局僅失1分，成為2007年松坂大輔後首位奪勝的日本投手，並創下日本投手最長先發局數紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲道奇隊山本由伸在世界大賽G2先發6.1局僅失1分，成為2007年松坂大輔後首位奪勝的日本投手，並創下日本投手最長先發局數紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

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