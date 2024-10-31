MLB美國職棒世界大賽G5，系列賽賽前取得3：1聽牌領先的洛杉磯道奇，今（31）日續在客場出戰紐約洋基，雙方前7局打完仍由洋基取得6：5領先，但來到第8局道奇則是上演驚奇逆轉，靠著Gavin Lux 、Mookie Betts的高飛犧牲打攻下寶貴2分，終場道奇就以7：6逆轉擊敗洋基，隊史睽違4年再度奪下世界大賽冠軍。而道奇在休賽季期間成功網羅日籍球星大谷翔平以及山本由伸，絕對是今年球隊能夠笑到最後，並捧起冠軍金盃的關鍵之一。
道奇去年意外倒在分區系列賽 休賽季網羅大谷、山本
洛杉磯道奇去年在例行賽豪取百勝，也成為大聯盟史上第一支連續4個完整球季（扣除2020年縮水賽季）達標百勝的隊伍，締造史詩壯舉。未料去年道奇到了季後賽舞台表現卻讓人失望，在國聯分區系列賽上面對亞利桑那響尾蛇，最終則是苦吞3連敗，賽季也就此劃下句點。
大谷、山本來到道奇首年 就助隊勇奪隊史第8冠
不過道奇今年休賽季，先是以一份為期10年總額高達7億美元的合約，打破北美4大職業運動的最高薪合約紀錄，簽下日籍二刀流好手大谷翔平，再與「日籍最強投」山本由伸簽下12年、總額3.25億美元合約，同樣打破大聯盟投手合約中的史上最高總額紀錄，打造新一代「邪惡帝國」。
大谷翔平也不負眾望，轉戰道奇首年，在例行賽就繳出大聯盟史無前例的「54轟、59盜」的史詩級數據，成為大聯盟史上首位單季達標「50轟-50盜」的球員。雖然來到季後賽舞台，大谷的打擊表現並不能說是非常理想，總計今年在季後賽上大谷個人共61個打數敲出14支安打，包含3發全壘打，進帳10分打點，季後賽打擊率為0.230。但大谷站在打擊區上，勢必會對於投手帶來一定壓力，他在世界大賽上個人帶傷上陣的奮戰精神，也讓許多道奇球迷相當感動。
日籍強投山本由伸則是例行賽雖然曾經受到傷勢影響，一度休養好一段時間，但來到季後賽舞台他則是成功證明自己的身手，在道奇先發投手陣容傷兵滿營的情況之下，接連上演一場又一場好投，包含先前分區系列賽G5面對教士隊，繳出5局無失分表現。
世界大賽G2山本由伸同樣表現精彩，主投6.1局僅失1分，成為自2007年松坂大輔以來，首位於世界大賽奪勝的日本投手。值得一提的是，山本該役先發6.1局，也一舉超越松坂大輔，創下日本投手在世界大賽最長先發局數紀錄。如今大谷翔平與山本由伸來到道奇的首個賽季，就隨隊奪下世界大賽冠軍，2人的生涯里程碑，也增添1項耀眼成績。
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洛杉磯道奇去年在例行賽豪取百勝，也成為大聯盟史上第一支連續4個完整球季（扣除2020年縮水賽季）達標百勝的隊伍，締造史詩壯舉。未料去年道奇到了季後賽舞台表現卻讓人失望，在國聯分區系列賽上面對亞利桑那響尾蛇，最終則是苦吞3連敗，賽季也就此劃下句點。
大谷、山本來到道奇首年 就助隊勇奪隊史第8冠
不過道奇今年休賽季，先是以一份為期10年總額高達7億美元的合約，打破北美4大職業運動的最高薪合約紀錄，簽下日籍二刀流好手大谷翔平，再與「日籍最強投」山本由伸簽下12年、總額3.25億美元合約，同樣打破大聯盟投手合約中的史上最高總額紀錄，打造新一代「邪惡帝國」。
大谷翔平也不負眾望，轉戰道奇首年，在例行賽就繳出大聯盟史無前例的「54轟、59盜」的史詩級數據，成為大聯盟史上首位單季達標「50轟-50盜」的球員。雖然來到季後賽舞台，大谷的打擊表現並不能說是非常理想，總計今年在季後賽上大谷個人共61個打數敲出14支安打，包含3發全壘打，進帳10分打點，季後賽打擊率為0.230。但大谷站在打擊區上，勢必會對於投手帶來一定壓力，他在世界大賽上個人帶傷上陣的奮戰精神，也讓許多道奇球迷相當感動。
日籍強投山本由伸則是例行賽雖然曾經受到傷勢影響，一度休養好一段時間，但來到季後賽舞台他則是成功證明自己的身手，在道奇先發投手陣容傷兵滿營的情況之下，接連上演一場又一場好投，包含先前分區系列賽G5面對教士隊，繳出5局無失分表現。
世界大賽G2山本由伸同樣表現精彩，主投6.1局僅失1分，成為自2007年松坂大輔以來，首位於世界大賽奪勝的日本投手。值得一提的是，山本該役先發6.1局，也一舉超越松坂大輔，創下日本投手在世界大賽最長先發局數紀錄。如今大谷翔平與山本由伸來到道奇的首個賽季，就隨隊奪下世界大賽冠軍，2人的生涯里程碑，也增添1項耀眼成績。