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▲劉德華取消演唱會，鞠躬向歌迷致歉。（圖／翻攝自微博）

康芮強颱侵台，但，讓政府單位急跳腳，也讓部分民眾反感，認為這時警消和醫護人力吃緊，不應該堅持開唱，其實劉德華曾取消過演唱會，當時原因是喉嚨發炎痛到唱不下去，在現場淚崩向歌迷致歉。劉德華2018年在香港開唱時，才唱到第3首就突然淚崩，鞠躬跟歌迷致歉，「真的唱不了，不好意思。」當場取消演唱會，因為他喉嚨發炎痛到唱不下去，粉絲也都理解，反過來安慰他，後來劉德華確定是染上流感。今晚是劉德華睽違11年再次來台開唱，主辦單位超級圓頂表示今日的演出「照常舉行」，但因颱風無法到場的歌迷可以「全額退票」，但退的票不會在現場販售，要粉絲別冒風雨白跑一趟。不是沒有取消過演唱會，但如今不甩強颱堅持開唱的作法著實讓人不能理解，台北小巨蛋主管機關台北捷運公司稍早表示將持續跟主辦單位協調，看今晚演唱會是否可考慮取消，主辦單位超級圓頂則回應，「目前沒有新的進度，如果有會跟大家說」。