山本由伸成棒壇首位「五冠王」！世界大賽在今（31）日正式落幕，洛杉磯道奇在G5以7：6逆轉擊敗紐約洋基，系列賽以4：1奪下世界大賽冠軍，同時也是隊史第8座總冠軍。陣中2名日籍球星大谷翔平、山本由伸，攜手成為史上第3對，同隊奪冠的日籍球員，而山本由伸更是成為日本棒壇史上首位「五冠王」。
所到之處皆封王 宛若「勝利請負人」
根據日本媒體報導，山本由伸原先預計會在世界大賽G6扛下先發，不過靠著隊友逆轉勝，提前在洋基主場封王。山本由伸旅美加入道奇首年，就隨隊拿下世界大賽冠軍，並以26歲的年齡，成為史上最年輕就奪冠的日本球員，超越過往效力波士頓紅襪的松坂大輔，還有田澤純一的紀錄。
不僅如此，山本由伸宛若球隊的「勝利請負人」，不論生涯加盟的球隊或是國際賽披上日本隊戰袍，所到之處都能拿下冠軍。從2019年開始，先後拿下世界棒球12強錦標賽冠軍、2021年的東京奧運金牌、2022年日職的日本一、2023年的世界棒球經典賽冠軍，還有2024年的美職世界大賽冠軍，成為史無前例的「五冠王」。
登基五冠王 季後賽表現沉著
根據媒體《體育報知》統計，日本球員山田哲人、吉田正尚、近藤健介都曾經拿下12強錦標賽、東京奧運、經典賽還有日本一的頭銜。然而，唯獨只有旅美的山本由伸，本季跟隨道奇在美職世界大賽封王，達成罕見的五冠成就。
山本由伸不僅僅是靠著運氣寫下紀錄，本季在道奇的首季，雖受到傷勢影響，例行賽僅出賽18場，但拿下戰績7勝2敗佳績。季後賽出賽4場，拿到2勝，都是事關重大的比賽，分別是分區系列賽和聖地牙哥教士的G5殊死戰，還有世界大賽的G2，扮演道奇不可或缺的先發戰力。
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根據日本媒體報導，山本由伸原先預計會在世界大賽G6扛下先發，不過靠著隊友逆轉勝，提前在洋基主場封王。山本由伸旅美加入道奇首年，就隨隊拿下世界大賽冠軍，並以26歲的年齡，成為史上最年輕就奪冠的日本球員，超越過往效力波士頓紅襪的松坂大輔，還有田澤純一的紀錄。
不僅如此，山本由伸宛若球隊的「勝利請負人」，不論生涯加盟的球隊或是國際賽披上日本隊戰袍，所到之處都能拿下冠軍。從2019年開始，先後拿下世界棒球12強錦標賽冠軍、2021年的東京奧運金牌、2022年日職的日本一、2023年的世界棒球經典賽冠軍，還有2024年的美職世界大賽冠軍，成為史無前例的「五冠王」。
登基五冠王 季後賽表現沉著
根據媒體《體育報知》統計，日本球員山田哲人、吉田正尚、近藤健介都曾經拿下12強錦標賽、東京奧運、經典賽還有日本一的頭銜。然而，唯獨只有旅美的山本由伸，本季跟隨道奇在美職世界大賽封王，達成罕見的五冠成就。
山本由伸不僅僅是靠著運氣寫下紀錄，本季在道奇的首季，雖受到傷勢影響，例行賽僅出賽18場，但拿下戰績7勝2敗佳績。季後賽出賽4場，拿到2勝，都是事關重大的比賽，分別是分區系列賽和聖地牙哥教士的G5殊死戰，還有世界大賽的G2，扮演道奇不可或缺的先發戰力。