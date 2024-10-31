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▲央行信用管制下，目前只剩首購的新青安族最好貸，其中又以科技業、軍公教較為吃香。（圖／翻攝財政部YT／鄭文在提供）

▲房市第一波衝擊「買氣下修」已出現，若持續維持低檔，明年有機會出現第二波衝擊「房價下修」。（示意圖／記者陳韋帆攝）

金龍風暴持續席捲房市！據台灣房屋、中信房屋內部統計，2024年10月交易量，分別月跌12.8%、17.8%。專家指出，現階段房市正處於金龍風暴的颱風眼中，買氣降溫力道稍緩，但如果房貸之亂問題持續未解，後續恐持續下跌。國內五大房仲，信義、住商、永慶、台灣房屋、中信，8~9月交易量連續2個月皆月減14.8~28.6%不等，合計跌破約5成；今(31)日台灣房屋、中信再度發布10月交易量，分別月跌12.8%、17.8%，年跌22.6%、21.1%。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房貸水位拉警報、央行第7波管制下，除了新青安身分購屋者，大多房貸族舉步維艱，銀行放貸首選「首購族」，但首購族的標準也不斷提升，如科技業、軍公教特別吃香，而房子本身條件也會影響申貸，又以20~35坪左右最好貸，Q4進入「銀行挑好客、買方挑好價、賣方挑好咖」的狀況。中信房屋總經理張世宗指出，這波房市緊縮下，交易量回歸基本面，看屋的人大多是具有一定資金實力的剛需，但大環境影響下，購屋決策勢必更加謹慎，追價意願降低，在房貸之亂未解下，估計買氣將持續走低，長時間低潮下，不排除房價下跌可能，預計至少要明年後房貸之亂才有辦法舒緩。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，房貸之亂雖然是4、5月就陸續傳出，但台灣房市受到消息面影響很大，在7月真正爆發、8月證實央行約銀行業者喝咖啡後，民眾才確信「房市已經出狀況」，而整個交易量9月就出現明顯暴跌腰斬。他指出，金龍風暴9月首波衝擊房市下，買氣衝擊自然也會明顯，估計10~12月會處於持續微幅下修狀態，若情況持續至明年1、2月，不少購屋族苦等的房價下修就有機會見到曙光，不過，這房市很矛盾，房市好大家嫌貴敢投資，房價跌變便宜有時候反而不敢進場，所以房價真的下跌後，交易量是否能明顯回升，有待觀察。