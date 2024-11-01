颱風康芮肆虐一夜過後，邁入全新的11月，今（1）天流感、新冠疫苗第二階段開放50~64歲成人接種，而且全台74家全聯門施打。《NOWnews今日新聞》整理17條國道客運票價調漲、LINE代幣漲價、微型電動二輪車沒掛牌最高罰3600元、臺南一處抓烏賊車，最高罰6萬元，以及抗憂鬱藥「百憂解」退出台灣市場，一文掌握11月新制重點。
🟡全國
◾全聯／大潤發開打流感、新冠疫苗
2024年公費流感和新冠疫苗（COVID-19）10月1日正式開打，今年提供全國近4000家接種合約院所，11月1日起開放第二階段開打，也就是公費流感疫苗開放50歲~64歲健康成人接種，而公費新冠疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種。
今年疾管署與全聯及地方衛生局合作，74家全聯門市及2家大潤發門市（台北內湖、高雄鳳山）設置接種站，前100名接種者可獲健康禮包，有礦泉水及水果一份，實際內容物依現場為主。
延伸閱讀：流感、新冠疫苗校園開打 感冒可以打嗎？副作用、注意事項一次看
◾國道客運17路線漲價
11月有17條國道客運路線調整票價，漲幅介於1至30元之間。包含大都會客運2088；大都會客運與台北客運9028、光華巴士與基隆客運9006；中壢客運與指南客運9009、9069；基隆客運1061A、1068、1088路線；台中客運6188、9010；台中客運與台西客運9015、9016；豪泰客運2011。
根據大都會客運公告，2088客運11月2日起「非使用TPASS」，從海科館至市府轉運站目前票價全票調整為64元、半價32元，只漲1元。公路局表示，這次調漲多是短程通勤路線，經政府補貼運價後，漲幅普遍不高；至於中長程路線，將持續觀察市場變化後再行評估。
相關新聞：基隆「去台北必搭」2088客運11月調票價 漲幅曝！另16公車一起漲
◾LINE代幣11/5起漲價
LINE宣布將在11月5日上午10點起，調整LINE代幣售價，「1代幣價格為台幣0.7元／泰銖0.7元」，50代幣將從33元調漲為35元、100代幣維持70元，若是購買1600代幣則要多花140元。LINE代幣漲價也意味LINE貼圖、主題等跟著漲，不過「從 LINE STORE」買貼圖不受影響，貼圖、表情貼與主題依舊是一組30元起。
相關新聞：LINE代幣11/5漲價！「1600代幣多花140元」 原價買貼圖神招公開
◾微電車11/30後沒掛牌罰3600
「微型電動二輪車」（舊稱電動自行車，簡稱微電車）納管後，新車強制掛牌，使用中的微電車2年緩衝期將至。公路局提醒，11月30日起，要開始取締沒掛牌就騎上路的微電車，依法得處1200元以上、3600元以下罰鍰，不但當場禁止繼續騎乘，還會把車輛移置保管。
◾高鐵周末短期增班！加開273班次
台灣高鐵宣布，因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，11月1日起至12月29日將實施周末短期增班，每逢周末即增開27至33班次，9個周末總計加開273班次列車。
高鐵提醒，搭乘自由座的旅客，可利用「T-EX行動購票」App，手機在站內開啟藍牙功能，就可買當天該站出發的自由座車票，憑持購票手機感應QR code進站搭車，更加便捷。
◾百憂解11/1退出台灣、年底全球停產
已經有40年歷史、憂鬱症患者常用的藥物「百憂解」（Prozac®），11月1日起退出台灣市場。藥廠禮來公司強調，是基於公司策略調整，決定在今年底全球停止生產百憂解。食藥署表示，目前國內還有其他5款同成份、同含量的藥物可替代。
相關新聞：40年老藥「百憂解」不只退出台灣市場！藥廠證實：今年底全球停產
🟡地方性
◾臺南成大附近烏賊車最高罰6萬
台南市成功大學及成大醫院與周邊道路是「第三期空氣品質維護區」，11月1日起正式實施管制，出廠滿3年以上的柴油大客車、大貨車、小貨車及出廠滿5年的機車行經該處，若被查出未依規定每年進行排氣檢驗，車主將被依《空氣污染防制法》處以新台幣500元至6萬元罰鍰。
資料來源：臺南市政府環境保護局
◾台北車站封閉B3層部分穿堂
台北捷運公司提醒，11月1日開始淡水信義線台北車站大改造工程開始，封閉淡水信義線往板南線B3層穿堂部分區域及該處閘門，保留另一側通道通行，旅客可從台高鐵交界處閘門或旅客詢問處旁閘門進出車站。整體工程預計在2025年底前完工。
◾高捷取消電子票證85折優惠
高雄捷運宣布，因目前電子票證及多元支付使用率已達96%，再加上近幾年電費不斷調漲，高捷月台層「全面開冷氣」導致電費暴增，因此宣布11月1日起，取消高捷從2008年營運以來的「電子票證85折」優惠，恢復以原價收費。
相關新聞：快訊／高捷「85折優惠」沒了！16年沒漲價扛不住 11/1起恢復原價
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◾全聯／大潤發開打流感、新冠疫苗
2024年公費流感和新冠疫苗（COVID-19）10月1日正式開打，今年提供全國近4000家接種合約院所，11月1日起開放第二階段開打，也就是公費流感疫苗開放50歲~64歲健康成人接種，而公費新冠疫苗則開放全民（年滿6個月以上）接種。
今年疾管署與全聯及地方衛生局合作，74家全聯門市及2家大潤發門市（台北內湖、高雄鳳山）設置接種站，前100名接種者可獲健康禮包，有礦泉水及水果一份，實際內容物依現場為主。
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◾國道客運17路線漲價
11月有17條國道客運路線調整票價，漲幅介於1至30元之間。包含大都會客運2088；大都會客運與台北客運9028、光華巴士與基隆客運9006；中壢客運與指南客運9009、9069；基隆客運1061A、1068、1088路線；台中客運6188、9010；台中客運與台西客運9015、9016；豪泰客運2011。
根據大都會客運公告，2088客運11月2日起「非使用TPASS」，從海科館至市府轉運站目前票價全票調整為64元、半價32元，只漲1元。公路局表示，這次調漲多是短程通勤路線，經政府補貼運價後，漲幅普遍不高；至於中長程路線，將持續觀察市場變化後再行評估。
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◾LINE代幣11/5起漲價
LINE宣布將在11月5日上午10點起，調整LINE代幣售價，「1代幣價格為台幣0.7元／泰銖0.7元」，50代幣將從33元調漲為35元、100代幣維持70元，若是購買1600代幣則要多花140元。LINE代幣漲價也意味LINE貼圖、主題等跟著漲，不過「從 LINE STORE」買貼圖不受影響，貼圖、表情貼與主題依舊是一組30元起。
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◾微電車11/30後沒掛牌罰3600
「微型電動二輪車」（舊稱電動自行車，簡稱微電車）納管後，新車強制掛牌，使用中的微電車2年緩衝期將至。公路局提醒，11月30日起，要開始取締沒掛牌就騎上路的微電車，依法得處1200元以上、3600元以下罰鍰，不但當場禁止繼續騎乘，還會把車輛移置保管。
◾高鐵周末短期增班！加開273班次
台灣高鐵宣布，因應年底各地經常舉辦大型活動、旅運需求旺盛，11月1日起至12月29日將實施周末短期增班，每逢周末即增開27至33班次，9個周末總計加開273班次列車。
高鐵提醒，搭乘自由座的旅客，可利用「T-EX行動購票」App，手機在站內開啟藍牙功能，就可買當天該站出發的自由座車票，憑持購票手機感應QR code進站搭車，更加便捷。
◾百憂解11/1退出台灣、年底全球停產
已經有40年歷史、憂鬱症患者常用的藥物「百憂解」（Prozac®），11月1日起退出台灣市場。藥廠禮來公司強調，是基於公司策略調整，決定在今年底全球停止生產百憂解。食藥署表示，目前國內還有其他5款同成份、同含量的藥物可替代。
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🟡地方性
◾臺南成大附近烏賊車最高罰6萬
台南市成功大學及成大醫院與周邊道路是「第三期空氣品質維護區」，11月1日起正式實施管制，出廠滿3年以上的柴油大客車、大貨車、小貨車及出廠滿5年的機車行經該處，若被查出未依規定每年進行排氣檢驗，車主將被依《空氣污染防制法》處以新台幣500元至6萬元罰鍰。
資料來源：臺南市政府環境保護局
◾台北車站封閉B3層部分穿堂
台北捷運公司提醒，11月1日開始淡水信義線台北車站大改造工程開始，封閉淡水信義線往板南線B3層穿堂部分區域及該處閘門，保留另一側通道通行，旅客可從台高鐵交界處閘門或旅客詢問處旁閘門進出車站。整體工程預計在2025年底前完工。
◾高捷取消電子票證85折優惠
高雄捷運宣布，因目前電子票證及多元支付使用率已達96%，再加上近幾年電費不斷調漲，高捷月台層「全面開冷氣」導致電費暴增，因此宣布11月1日起，取消高捷從2008年營運以來的「電子票證85折」優惠，恢復以原價收費。
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