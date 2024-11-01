壽司控瘋掉！11月又有超狂壽司優惠，爭鮮迴轉壽司開吃「鮮蝦壽司一貫10元」、「鮭魚壽司一貫20元」，還有焦糖鮭魚、干貝都有「1+1」銅板價大優惠一次整理；台灣壽司郎也有台北石牌店「鮭魚腹壽司一貫15元」新店開幕優惠，石牌人衝一波先吃再說。
📌爭鮮迴轉壽司：鮮蝦10元、鮭魚20元！限店優惠開吃
日前《NOWnews今日新聞》報導的壽司優惠很受讀者歡迎，11月再幫大家挖出全新划算好康一起吃！
◾️爭鮮迴轉壽司石牌店限定：
即日起至11月3日鮭魚壽司一貫20元！鮭魚生魚片2+1，優惠60元（原價90元）
11月4日至11月10日鮮蝦壽司一貫10元！鮮蝦壽司2+1，優惠30元（原價45元）
11月11日至11月17日焦糖鮭魚壽司一貫20元！焦糖鮭魚1+1，優惠40元（原價80元）
11月18日至11月24日干貝壽司一貫20元！干貝1+1，優惠40元（原價80元）
◾️爭鮮迴轉壽司石牌店限定：
即日起至11月3日焦糖鮭魚壽司一貫20元！焦糖鮭魚1+1，優惠40元（原價80元）
11月4日至11月10日干貝壽司一貫20元！干貝1+1，優惠40元（原價80元）
📌台灣壽司郎：「鮭魚腹15元」台北石牌店開幕優惠
壽司郎全新開幕台北石牌店，即日起至11月5日爽吃開幕特別商品「鮪魚泥中腹海苔包」40元、11月6日至11月12日「鮭魚腹」30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元特價優惠。
即日起至11月5日「壽司郎台北石牌店」開幕期間，內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元出示一個讚「現折40元」、滿600元出示兩個讚「現折80元」，以此類推（須為不同帳號）。折扣後的消費金額若超過300元，則再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎台北石牌店內用、使用至12月31日止，不可與其他折價併用）。
壽司郎台北石牌店 店舖資訊
地址：台北市北投區明德路365號1樓(爾雅樓)
時間：試營運即日起至11月12日12:00-21:00(最後點餐時間20:30)、11月13日起正式開幕11:00-22:00(最後點餐時間21:30）
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日前《NOWnews今日新聞》報導的壽司優惠很受讀者歡迎，11月再幫大家挖出全新划算好康一起吃！
◾️爭鮮迴轉壽司石牌店限定：
即日起至11月3日鮭魚壽司一貫20元！鮭魚生魚片2+1，優惠60元（原價90元）
11月4日至11月10日鮮蝦壽司一貫10元！鮮蝦壽司2+1，優惠30元（原價45元）
11月11日至11月17日焦糖鮭魚壽司一貫20元！焦糖鮭魚1+1，優惠40元（原價80元）
11月18日至11月24日干貝壽司一貫20元！干貝1+1，優惠40元（原價80元）
◾️爭鮮迴轉壽司石牌店限定：
即日起至11月3日焦糖鮭魚壽司一貫20元！焦糖鮭魚1+1，優惠40元（原價80元）
11月4日至11月10日干貝壽司一貫20元！干貝1+1，優惠40元（原價80元）
📌台灣壽司郎：「鮭魚腹15元」台北石牌店開幕優惠
壽司郎全新開幕台北石牌店，即日起至11月5日爽吃開幕特別商品「鮪魚泥中腹海苔包」40元、11月6日至11月12日「鮭魚腹」30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元特價優惠。
即日起至11月5日「壽司郎台北石牌店」開幕期間，內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元出示一個讚「現折40元」、滿600元出示兩個讚「現折80元」，以此類推（須為不同帳號）。折扣後的消費金額若超過300元，則再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎台北石牌店內用、使用至12月31日止，不可與其他折價併用）。
壽司郎台北石牌店 店舖資訊
地址：台北市北投區明德路365號1樓(爾雅樓)
時間：試營運即日起至11月12日12:00-21:00(最後點餐時間20:30)、11月13日起正式開幕11:00-22:00(最後點餐時間21:30）