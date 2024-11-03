康芮颱風剛結束對台灣的影響不久，未來一週將由東北季風接手主導天氣，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，明（4）日晚上至週四（11/7）迎接東北季風，氣溫將逐日下探，最冷只剩下16度；且雪上加霜的是，菲律賓東方海面又有「熱帶擾動」醞釀，不排除生成為颱風。
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今（3）日清晨，東北部及山區有出現零星飄雨，各地區平地最低氣溫約在19至22度，一直到明日白天，迎風面北海岸、東半部多雲、偶有局部和零星降雨的機率，其它地區晴時多雲。北部20至28度、中部21至33度、南部22至34度、東部19至31度。
吳德榮說明，最新歐洲模式模擬顯示，明晚起至週四，將有另一波東北季風影響，週二（11/5）桃園以北、東半部有局部短暫雨，週三、週四（11/6、11/7）環境轉乾，北海岸、東北部及東部多雲、偶有局部、零星降雨。
氣溫上，週二開始「逐日略降」，尤其北台灣較涼，中南部則是白天微熱、早晚較涼，雖然冷空氣不強，但有「輻射冷卻」加成，週三、週四在台灣本島平地清晨最低氣溫，大約可降至16度。
吳德榮也補充，目前有熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲及美國模式模擬，週五晚間，熱帶系統會在台灣東南方海面迴轉，或穿過呂宋島、西行進入南海；模式將持續調整。週五、週六台灣東側的水氣漸增，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。冷空氣略減弱，氣溫略升。
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吳德榮說明，最新歐洲模式模擬顯示，明晚起至週四，將有另一波東北季風影響，週二（11/5）桃園以北、東半部有局部短暫雨，週三、週四（11/6、11/7）環境轉乾，北海岸、東北部及東部多雲、偶有局部、零星降雨。
氣溫上，週二開始「逐日略降」，尤其北台灣較涼，中南部則是白天微熱、早晚較涼，雖然冷空氣不強，但有「輻射冷卻」加成，週三、週四在台灣本島平地清晨最低氣溫，大約可降至16度。
吳德榮也補充，目前有熱帶擾動在菲律賓東方海面醞釀，最新歐洲及美國模式模擬，週五晚間，熱帶系統會在台灣東南方海面迴轉，或穿過呂宋島、西行進入南海；模式將持續調整。週五、週六台灣東側的水氣漸增，北部、東半部轉有局部雨，新竹以南仍是晴朗穩定的天氣。冷空氣略減弱，氣溫略升。