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▲愛馬仕包曾拍出1,547萬天價，台灣知名藝人陳美鳳也是其愛好者，曾自曝擁有1個9百萬元包款。（示意圖／翻攝pexels）

▲台灣也有不少富豪收藏愛馬仕包款，知名豪宅富邦庭藝，就有人豪砸5、6千萬，買下1戶當作愛馬仕倉庫。（圖／翻攝Google Maps）

《來自地獄的法官》迎來大結局，朴信惠飾演的惡魔美女法官「姜光娜」，身上總是滿滿名牌，身上的愛馬仕包也是她經典的造型配件之一，事實上，在台灣富豪圈還真的有人如「姜光娜」擁有整櫃的愛馬仕，而且還特別買了小豪宅，就是為了當愛馬仕小倉庫。韓劇《來自地獄的法官》，女主角姜光娜(朴信惠飾)大結局中，登場奢華造型收穫關注，從一整櫃愛馬仕的包、服裝造型，耳環珠寶也是討論焦點，Hermès愛馬仕、梵克雅寶、Fred、寶格麗、Chaumet等各種名牌耳環加身，每款都要價6位數起跳。愛馬仕品牌來自法國巴黎，1837年為精緻馬具製造公司，隨汽車發展馬車衰退，積極轉型移轉重心至皮夾及手袋，1890年製作出第一個手提袋Sac haut-à-croire，由於恪守品牌手工至上的典範及人文價值觀，品牌精神強調「工藝傳承、永續品質、以人為本、創新優雅、實用」，打響了精品名牌包名號。愛馬仕價格不斐，據台灣官網資料，入門款背包7~8萬起跳，其它基本款則是數十萬起跳，凱莉包（Kelly）跟柏金包（Birkin）更是一包難求，最有名的就是「愛馬仕喜馬拉雅凱莉包（Hermès Himalaya Kelly）」，曾在2022年國際拍賣會拍出1,547萬，資深藝人陳美鳳，也是愛馬仕愛好者，曾自曝擁有愛馬仕鱷魚皮頂級鑽石凱莉包，該包包在2021年拍賣會要價9百萬。台北市指標豪宅「富邦藝庭」(公辦都更案)今年2月初，記者會上代銷甲桂林副總經理周智柔表示，「該建案設定精緻精品小豪宅，不少是長輩購買給二代，也有置產，也有一位女性，看好區位鄰近SOGO-忠孝復興館，花約5、6千萬，買下當作愛馬仕倉庫。」「富邦藝庭」基地面積約641坪，將打造地下5層、地上27層大樓，規劃25、35、42坪房型，1樓大廳，2~15樓商辦，有店面5戶、商辦14戶；16~26樓住宅共88戶、可售64戶。據實價登錄，目前已揭露56筆，總價4,638~9,819萬，不少人望屋興嘆買不起房子，富豪則是買了小豪宅置放愛馬仕，只能說有錢人的世界跟我們想的不一樣。