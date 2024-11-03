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▲既存違建是緩拆非免拆，新北市、台北市政府，近年更通過代拆條款，強拆還會收費。（圖／記者陳韋帆攝）

▲新北市、台北市通過「代拆條款」後，一旦遇到危害公共安全、利益違建事件，就會鐵腕執法不輕放。（圖／台北市政府提供）

台灣「頂加」違建亂象多，不少人購屋時，卻會聽到屋主或房仲說「既存違建」等於就地合法不用怕，事實上真的如此嗎？康芮強颱近日造成台北市延壽街鐵皮屋頂掀落，市府進行強拆後，將向屋主再收30萬代拆費。據內政部資料，全台違建數量，2014年61.4萬件，2021年正式突破70萬件，越長越多，直至今年8月終於略見下滑，來到69.6萬件，以六都來看，數量由多至少，依序為新北市、高雄市、台中市、台北市、桃園市、台南市。不少房仲售屋時，如果遇到「頂加」或「一樓增建」，都會以「既存違建」來說服買家，告訴買家使用空間大，且「既存違建」不用怕被拆，事實上，從來就沒有「既存違建」不用怕被拆的事情，而且一旦被認定有公安疑慮，不僅會被強拆，還要給付代拆費用。所謂的「既存違建」是指53~83年就已存在的違建，由於政府執法怠惰，導致數量龐大，還越長越多，後續接任的地方政府亦無如此多的經費可執行拆除，最後列為「緩拆、免拆」分期處理，但一旦有害公共利益或危安，則仍會列入優先拆除，且近年新北市、台北市還通過「代拆條款」，拆除後會向所有權人收拆除費用。哪些情況會被強拆？如火災、風災、地下汙水工程等，違建鐵皮屋，一旦發生火災，原則上不得修復，且有公安疑慮，就會執行強拆，地下汙水工程類，是為大眾利益，所以如果是一樓增違建，妨礙地下汙水工程執行，也會被排入優先拆除。風災類在這3個月最常見，如最近一次康芮颱風，松山區延壽街巷內屋頂鐵皮被吹落，已造成公共危安疑慮，北市建管處10月31日持行強拆，並將向所有權人收費30萬(初估)。換句話說，購買違建房屋，拆與不拆，都是地方政府行政認定，不會有免怕、不會拆，更不會有「既存違建」就地合法這樣的事情。