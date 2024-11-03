NBA美國職籃金州勇士今（3）日前進客場踢館休士頓火箭，此戰勇士差點花掉原先最多的31分領先，延長賽在Janathan Kuminga的好表現帶領之下，終場才以127：121擊敗火箭，收下3連勝，目前5勝1敗的戰績在西區則是高居第2。而儘管勇士一哥Stephen Curry因腳踝傷勢，已連續缺席3場比賽，但勇士並未出現群龍無首的情況，反倒面對鵜鶘連2戰取勝，今日面對火箭隊最終也笑到最後，賽後勇士總教練Steve Kerr受訪時則表示：「關鍵是在球隊在防守方面做得相當出色。」
勇士今與火箭廝殺至延長 最終驚險勝出
勇士今日在客場與火箭隊廝殺至延長賽，最終灣區大軍以6分之差驚險勝出，賽後總教練Steve Kerr也在場邊接受記者訪問，當被問到本賽季前5場比賽下來，勇士團隊的防守排名聯盟第2時，Kerr對此表示：「關鍵是球隊在防守方面，每個人都做得非常出色，防守的首要目標是每個人的責任感，防守始終強調的是戰術。我會說我們的球員更能在場上站穩陣腳，正因為如此，我們不需要頻繁地輪換防守位置。」
「這確實很難做到，我們的防守教練們做得非常棒，我也每天都在提醒我的球員們，如果你們想成為有競爭力的球隊，就必須在防守端表現出色。我們後續的希望將會變得更為強大，因為我們知道之後的對手，會更具挑戰性。」Steve Kerr如此說到。
Kuminga成今日贏球功臣 Kerr表示感到自豪
而勇士今日能夠搶勝的關鍵，除了替補上陣的射手Buddy Hield砍下全隊最高27分之外，小將Janathan Kuminga在延長賽的發揮也至關重要，他個人在延長賽上包辦了球隊8分當中的6分，成為贏球一大功臣。
賽後Kerr談到Kuminga時則說：「這是他連續第3場從替補席出場的比賽，我認為他對角色變化做出的回應非常出色，這就是我們期望的職業精神。他從替補出發，帶來了很強的衝擊力，並打出了如此優秀的表現，這是他成長的巨大標誌，我對他感到自豪。」
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勇士今日在客場與火箭隊廝殺至延長賽，最終灣區大軍以6分之差驚險勝出，賽後總教練Steve Kerr也在場邊接受記者訪問，當被問到本賽季前5場比賽下來，勇士團隊的防守排名聯盟第2時，Kerr對此表示：「關鍵是球隊在防守方面，每個人都做得非常出色，防守的首要目標是每個人的責任感，防守始終強調的是戰術。我會說我們的球員更能在場上站穩陣腳，正因為如此，我們不需要頻繁地輪換防守位置。」
「這確實很難做到，我們的防守教練們做得非常棒，我也每天都在提醒我的球員們，如果你們想成為有競爭力的球隊，就必須在防守端表現出色。我們後續的希望將會變得更為強大，因為我們知道之後的對手，會更具挑戰性。」Steve Kerr如此說到。
Kuminga成今日贏球功臣 Kerr表示感到自豪
而勇士今日能夠搶勝的關鍵，除了替補上陣的射手Buddy Hield砍下全隊最高27分之外，小將Janathan Kuminga在延長賽的發揮也至關重要，他個人在延長賽上包辦了球隊8分當中的6分，成為贏球一大功臣。
賽後Kerr談到Kuminga時則說：「這是他連續第3場從替補席出場的比賽，我認為他對角色變化做出的回應非常出色，這就是我們期望的職業精神。他從替補出發，帶來了很強的衝擊力，並打出了如此優秀的表現，這是他成長的巨大標誌，我對他感到自豪。」