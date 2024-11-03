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▲馬拉松吸引全台超過1300位的好手參加。（圖／記者莊全成攝，2024.11.03）

為提升台灣牙醫界陽光健康形象，並推廣全民運動風氣，由中華民國牙醫師公會全國聯合會主辦、屏東縣牙醫師公會與萬巒鄉公所共同承辦的「2024牙醫師公會全國聯合會暨萬巒節馬拉松路跑賽」，今（3）日清晨5時30分在萬巒鄉正式起跑。活動不僅鼓勵民眾運動促進身心健康，更希望藉此機會喚起大家對口腔保健的重視。此次路跑活動結合萬巒豬腳文化節，推動健康促進與萬巒鄉在地美食，讓參賽者不僅能體驗客家、閩南、原住民等豐富的在地文化，也能享受豬腳、粄條、圓粄等道地美味。主辦單位期望透過路跑活動拉近牙醫界與各界的連結，同時增加農特產品銷售與觀光曝光度。本次馬拉松吸引超過1300位來自全台的好手參加，賽程包含全馬、半馬、10公里健康馬拉松、快樂馬拉松及團體接力組。起終點設於萬巒鄉公所旁的中正路，路線沿途經過豬腳街、東港溪自行車道、五福宮、萬法寺、萬金聖母聖殿等地標，參賽者將在途中飽覽萬巒鄉自然生態與人文景觀，並體驗大武山與溪流環繞的怡人風光。屏東牙醫公會理事長王藝文表示，公會長期致力於推廣口腔健康，積極將醫療資源深入社區及偏鄉，提供原住民鄉鎮持續性的牙科服務。此次活動除促進口腔保健意識，也希望強調健康生活的重要性，讓民眾「有好牙，享美食」。