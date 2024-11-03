男星離世8年「遺體照」遭瘋傳：生前被凌虐致死！雙親悲痛發聲

曾因出演《陸真傳奇》、《小時代之摺紙時代》等戲劇而打開知名度的大陸新生代演員喬任梁，過去因為帥氣的顏值和燦爛的笑容，收穫了大批粉絲，不過他在2016年因飽受憂鬱症之苦而選擇輕生，享年28歲，至今已經離世8年之久，沒想到近期他再度成為網友熱烈討論的焦點，「喬任梁真正死因」也突然登上微博熱搜，原因是有小道消息指出，喬任梁是遭「凌虐致死」，還傳出他的遺體缺手、肚子凹陷，對此喬任梁的雙親又氣憤又難過，在網路上悲痛發聲：「我們真的很痛苦，不想去回憶這些細節。」
喬任梁真實死因遭瘋傳 網友公開遺體照喊：虐待致死
距離喬任梁過世已經過去整整8年，不過他的雙親至今都還沒走出傷痛，沒想到近期關於喬任梁真實死因的傳聞開始在網路上甚囂塵上，更有網友聲稱喬任梁生前遭到非人的虐待，不僅遺體缺手、肚子更是凹陷，甚至有不肖分子將喬任梁的遺體照公開，讓其他網友十分震驚。
喬任梁父母悲痛發聲 難過喊：確實是憂鬱症走的
對此，喬任梁的雙親沉痛發表聲明，「喬寶（喬任梁）確確實實是憂鬱症走的。」更痛批網友的行徑對於家屬根本是二次傷害，讓他們情何以堪：「想問問網暴的人，我們究竟做了什麼？說這麼難聽的話我們受得了嗎？沒做過的事你們硬說我們做過，我們不承認還說我們膽小怕事，我心裡特別難受，求求你們，不要再刺激我們了。」
至於遺體殘缺、毀損一事，喬任梁的父母則表示，當時只是覺得兒子的手有腫脹的狀況，才請工作人員協助將花覆蓋住手臂，也表示人在去世後肌肉會鬆弛、腸胃也會清空，加上喬任梁本來就很瘦，因此才會看起來凹陷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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對此，喬任梁的雙親沉痛發表聲明，「喬寶（喬任梁）確確實實是憂鬱症走的。」更痛批網友的行徑對於家屬根本是二次傷害，讓他們情何以堪：「想問問網暴的人，我們究竟做了什麼？說這麼難聽的話我們受得了嗎？沒做過的事你們硬說我們做過，我們不承認還說我們膽小怕事，我心裡特別難受，求求你們，不要再刺激我們了。」
至於遺體殘缺、毀損一事，喬任梁的父母則表示，當時只是覺得兒子的手有腫脹的狀況，才請工作人員協助將花覆蓋住手臂，也表示人在去世後肌肉會鬆弛、腸胃也會清空，加上喬任梁本來就很瘦，因此才會看起來凹陷。
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