大陸新生代演員喬任梁，在2016年因不堪憂鬱症的痛苦而選擇輕生，享年28歲，如今距離他離開人世已經相隔8年，他卻突然再度登上微博熱搜，有網友爆料喬任梁是遭到凌虐致死，還曝光他的遺體照，指出他的遺體缺手、肚子凹陷，沒想到傳言像滾雪球般越滾越大，甚至有謠言傳出喬任梁的父母收了上億元的封口費要掩蓋此事，對此喬任梁的摯友陳喬恩也在今（3）日凌晨做出回應。
喬任梁離世8年登熱搜 網友曝他遭凌虐致死
喬任梁過去因為帥氣的顏值和燦爛的笑容，收穫了大批粉絲，不過他在2016年因飽受憂鬱症之苦而選擇輕生，享年28歲，至今已經離世8年之久，沒想到近期他再度成為網友熱烈討論的焦點，「喬任梁真正死因」突然登上微博熱搜，還有人指出他不僅生前被凌虐，遺體還缺了手臂、肚子凹陷；話題炒熱後事情變得一發不可收拾。
對此喬任梁的雙親又氣憤又難過，在網路上悲痛發聲：「我們真的很痛苦，不想去回憶這些細節。」更表示當時只是覺得兒子的手有腫脹的狀況，才請工作人員協助將花覆蓋住手臂，也表示人在去世後肌肉會鬆弛、腸胃也會清空，加上喬任梁本來就很瘦，因此才會看起來凹陷。
昔因惹到王思聰遭虐待3小時 斷手還開膛破肚
據悉，日前有不明人士在網路上曬出多張喬任梁的遺體照，爆料他是在參加富二代聚會後，被不肖人士以非人的手段凌虐3小時致死，導致喬任梁少了一隻手臂、開膛破肚，不只如此，這名不明人士更加碼指出，喬任梁的父母因為怕事，索性收了上億元的封口費，保證對此事絕口不提，引發網友瘋狂討論，後續更有謠言指出凌虐他的人就是中國首富之子王思聰底下的人。
多方人士澄清但謠言持續燒 陳喬恩也出面了
後續儘管王思聰曬出1張「黑人問號」的圖表達疑惑，喬任梁經紀人也對外澄清謠言，他的雙親也開直播、發文闢謠，「沒做過的事你們硬說我們做過，我們不承認還說我們膽小怕事我心裡特別難受，還說我們收了王思聰的錢，好幾個億，還有人說要去我兒子墓地上搬石頭，你說氣不氣人？」但消息仍舊不脛而走。
對此喬任梁的摯友陳喬恩也在微博上發聲：「謠言止於智者，智慧裡必有善良的存在！惡毒的謠言，讓已經心碎的家人朋友們，又再一次深深刺痛他們的心，太殘忍了！」更強調：「請保護那些愛著他的人，請讓逝者安息吧。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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對此喬任梁的雙親又氣憤又難過，在網路上悲痛發聲：「我們真的很痛苦，不想去回憶這些細節。」更表示當時只是覺得兒子的手有腫脹的狀況，才請工作人員協助將花覆蓋住手臂，也表示人在去世後肌肉會鬆弛、腸胃也會清空，加上喬任梁本來就很瘦，因此才會看起來凹陷。
昔因惹到王思聰遭虐待3小時 斷手還開膛破肚
據悉，日前有不明人士在網路上曬出多張喬任梁的遺體照，爆料他是在參加富二代聚會後，被不肖人士以非人的手段凌虐3小時致死，導致喬任梁少了一隻手臂、開膛破肚，不只如此，這名不明人士更加碼指出，喬任梁的父母因為怕事，索性收了上億元的封口費，保證對此事絕口不提，引發網友瘋狂討論，後續更有謠言指出凌虐他的人就是中國首富之子王思聰底下的人。
多方人士澄清但謠言持續燒 陳喬恩也出面了
後續儘管王思聰曬出1張「黑人問號」的圖表達疑惑，喬任梁經紀人也對外澄清謠言，他的雙親也開直播、發文闢謠，「沒做過的事你們硬說我們做過，我們不承認還說我們膽小怕事我心裡特別難受，還說我們收了王思聰的錢，好幾個億，還有人說要去我兒子墓地上搬石頭，你說氣不氣人？」但消息仍舊不脛而走。
對此喬任梁的摯友陳喬恩也在微博上發聲：「謠言止於智者，智慧裡必有善良的存在！惡毒的謠言，讓已經心碎的家人朋友們，又再一次深深刺痛他們的心，太殘忍了！」更強調：「請保護那些愛著他的人，請讓逝者安息吧。」
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