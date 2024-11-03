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▲莊思敏指出，近年炒作越兇的區域，這波買氣崩跌自然也會越快，若長期維持低潮，房價恐出現鬆動。（圖／中信房屋提供）

▲張旭嵐表示，由於央行「管住不管工商」，目前買賣移轉量主要由「廠辦、商辦」支撐。（圖／資料照片）

房貸之亂、央行打炒房！房市10月買氣持續下滑，若以今年1~10月來看，高雄、台南下滑成數最劇烈，年減幅32.4%、23.2%。房市專家指出，市場「買氣、喊價」已逐步回歸正軌，房貸之亂也算回歸市場機制自動調節，估計這波買氣低潮至少將延續至明年初才會終止。據六都地政局資料，10月建物買賣移轉棟數共19,643棟、年減幅6.6%；若以1~10月來看，今年共約23萬棟，相較2023年，減幅21.6%，進一步觀察各縣市，跌幅逾2成包括「高雄32.4%、台南23.2%、桃園24.5%、台中21.9%」，低於2成，則是台北市16.3%、新北市14.6%。中信房屋研展室副理莊思敏表示，近年全台瘋炒房，房價炒越兇、實際撐盤立基點越少的地方，修正時就會下跌越快，以這波下修最快的南二都來看，購屋因素除了「台積電還是台積電」。觀察近5年南二都變化，建設利多尚未到位，不少建商開價就先喊漲，而大量投資客也湧入，而其它產業實際薪資並未見到上漲，實際撐盤剛需不夠堅強，買氣崩跌首當其衝，倘若持續低迷，估計也將成為六都中，預售屋首先降價的兩個縣市。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「買賣移轉棟數」除了反映二手屋交易，其中也包括前幾年交易的預售屋交屋量，這波房貸之亂下，不少建案決定延遲交屋，如新北市三重、淡水等重劃區，交屋潮熄火，衰退特別明顯，另外，10月颱風假多，也影響行政作業流程，也會影響移轉量能。她進一步指出，房貸之亂加上央行打炒房，一般住宅看屋人潮明顯銳減，但由於「管住不管工商」，廠商辦買氣仍算穩健，持續撐住大盤表現，使量能並未如外界預期腰斬，但盤整態勢近乎已確認。