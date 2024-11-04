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▲洗防辦以轉盤趣味問答，提醒民眾洗錢防制、預防詐騙重要性。（圖／行政院提供）

▲動態互動區則透過Kahoot!趣味互動競賽，讓民眾搶答深入了解防詐知識。（圖／行政院提供）

近年全球金融科技（FinTech）持續發展，世界金流更加便捷，隨之而來的洗錢、詐騙手法也跟著推陳出新。113年11月1日、2日由金融監督管理委員會指導、台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院共同主辦的「FinTech Taipei 2024台北金融科技展」，展示最新的金融科技，聚焦AI防詐。其中行政院洗錢防制辦公室連二天邀請臺灣知名的IP人物「臺灣吧黑啤」與洗防寶寶有獎互動，搭配人氣模特-妍言、希希CC接力主持，提醒民眾留意識詐、堵詐、阻詐。成為全場最吸睛的焦點，共吸引近千名民眾互動，推廣反洗錢觀念。行政院洗錢防制辦公室自106年成立以來，除了負責國際洗錢防制組織對我國的定期相互評鑑工作及針對評鑑缺失結果召集相關政府機關進行改善外，另一項重要的任務就是推動洗錢防制、打擊資恐與資助武器擴散的宣導及教育訓練。在持續的宣導中，增進全民對於洗錢防制、打擊資恐及資助武器擴散之認識，落實政府打詐及反洗錢決心，守護國人財產安全。行政院洗錢防制辦公室於本次金融科技展中以互動遊戲、體驗活動等寓教於樂的方式，規劃動、靜態二區。靜態區呈現「打詐新四法」重點規範與洗錢防制成效，並提醒民眾「五不三要」防詐騙，動態區則透過Kahoot!趣味互動競賽，讓民眾搶答深入了解防詐知識。持續播放行政院洗錢防制辦公室防詐宣導影片，提醒民眾「詐騙、洗錢離我這麼近！」，主動覺察詐騙陷阱，防範受害。