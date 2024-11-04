近期全家便利商店「驚嘆口味」霜淇淋引起話題，沒想到驚嘆的不只霜淇淋，11月還要開吃「甜的大亨堡」，到底是什麼？店員親揭「驚嘆口味」霜淇淋只會出現在新品開賣前後的轉換期間，而且「會有特價可以吃」！而「甜的大亨堡」則是11月全家青森蘋果季minimore新品「青森蘋果紅茶閃電泡芙」，現在買中杯以上咖啡品項還有「加購指定甜點半價優惠」。
大家都在期待的全家便利商店霜淇淋新口味，今天正式宣布就是「青森蘋果霜淇淋」，使用100%日本青森縣陽光蜜富士蘋果汁再提升些乳感，吃起來口感比之前偏雪酪的蘋果霜淇淋更綿滑些；雙口味門市搭配「台灣藍莓」，11月5日至11月7日APP隨買跨店取「5支188元」優惠，而即日起至11月26日取貨「出示會員條碼或報手機號碼」，完成包裹取件就能爽吃「11元霜淇淋」。
《NOWnews今日新聞》記者到全家便利商店開箱「青森蘋果霜淇淋」，同時也幫大家尋找「驚嘆口味」正解。日前在網路掀起話題的全家「驚嘆口味」霜淇淋，網友吃到的是藍莓口味，據了解，「驚嘆口味」可不限定只有一種口味，全家店員親揭「驚嘆口味」霜淇淋只會出現在新品開賣前後的轉換期間。
換言之，可能是該店提早吃完檔期口味、拿出其他口味原料變出霜淇淋，掛上「驚嘆口味」給大家吃一個驚喜；夠幸運的話，也可能是搶先吃到新口味剛上市喔。店員還透露看到「驚嘆口味」的牌子就「會有特價可以吃」，最划算有可能買到30元特價！
而11月全家青森蘋果季，不只有Fami!ce霜淇淋「青森蘋果」，minimore也推出2款新品，其中「青森蘋果紅茶閃電泡芙」乍看還以為是「甜的大亨堡」！以青森蘋果入餡，每一口都吃得到青森蘋果慢火熬煮的果餡，
搭配香草和紅茶卡士達醬，三重口感好豐富。
重點是，平常只有手指大小的閃電泡芙，一到全家變好大，差點以為在吃甜點大亨堡。還有一款全新「青森蘋果紅茶夾心土司」口味，
以柔軟匠土司包覆青森蘋果汁、蘋果丁和蜜香紅茶熬製而成的蘋果紅茶奶霜，香甜滋味好誘人。
「青森蘋果紅茶閃電泡芙」售價52元，即日起至11月26日購買指定中杯以上咖啡品項，加購指定甜點享半價優惠；售價35元的「青森蘋果紅茶夾心土司」，則可搭指定飲料享49元餐促優惠。即日起至11月26日，購買青森蘋果系列商品任一件，可於全家A
PP集章趣獲得1個章，集滿5個章可獲得39元「截切青森土崎蘋果」優惠券、集滿8章即可獲得超萌「青森蘋果環保袋」。
另外，微熱山丘也選用日本青森的紅玉蘋果，製作有著「平安」諧音祝福的蘋果酥，先將紅玉蘋果經由糖漬慢煮之後，把果實的自然酸甜和果丁的清脆口感，
完美封存於深紅色的蘋果醬中；酥皮還淋上檸檬糖霜，藉此呼應蘋果丁的酸甜滋味。今年將日本祈願開運的吉祥物達摩與紅通通的蘋果結合，為蘋果酥小包裝換上新造型。
歡慶蘋果季到來，自即日起體驗門市奉茶將以蘋果酥搭配紅玉紅茶；即日起在微熱山丘全台體驗門市、
To Go專櫃購買平安福小包裝，即贈送「平安貼紙」，可寫上專屬祝福心意；購買蘋果酥6個裝 或10個裝，即贈送「青森紅玉蘋果」一顆（數量有限，贈完為止）；於微熱山丘官網消費金額達1000元，即享「免運優惠」。
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《NOWnews今日新聞》記者到全家便利商店開箱「青森蘋果霜淇淋」，同時也幫大家尋找「驚嘆口味」正解。日前在網路掀起話題的全家「驚嘆口味」霜淇淋，網友吃到的是藍莓口味，據了解，「驚嘆口味」可不限定只有一種口味，全家店員親揭「驚嘆口味」霜淇淋只會出現在新品開賣前後的轉換期間。
換言之，可能是該店提早吃完檔期口味、拿出其他口味原料變出霜淇淋，掛上「驚嘆口味」給大家吃一個驚喜；夠幸運的話，也可能是搶先吃到新口味剛上市喔。店員還透露看到「驚嘆口味」的牌子就「會有特價可以吃」，最划算有可能買到30元特價！
而11月全家青森蘋果季，不只有Fami!ce霜淇淋「青森蘋果」，minimore也推出2款新品，其中「青森蘋果紅茶閃電泡芙」乍看還以為是「甜的大亨堡」！以青森蘋果入餡，每一口都吃得到青森蘋果慢火熬煮的果餡，
重點是，平常只有手指大小的閃電泡芙，一到全家變好大，差點以為在吃甜點大亨堡。還有一款全新「青森蘋果紅茶夾心土司」口味，
「青森蘋果紅茶閃電泡芙」售價52元，即日起至11月26日購買指定中杯以上咖啡品項，加購指定甜點享半價優惠；售價35元的「青森蘋果紅茶夾心土司」，則可搭指定飲料享49元餐促優惠。即日起至11月26日，購買青森蘋果系列商品任一件，可於全家A
另外，微熱山丘也選用日本青森的紅玉蘋果，製作有著「平安」諧音祝福的蘋果酥，先將紅玉蘋果經由糖漬慢煮之後，把果實的自然酸甜和果丁的清脆口感，
歡慶蘋果季到來，自即日起體驗門市奉茶將以蘋果酥搭配紅玉紅茶；即日起在微熱山丘全台體驗門市、