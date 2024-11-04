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▲李同榮表示，房市交易量持續明顯萎靡3個月以上，才是房價開始要明顯鬆動的時刻。（圖／台灣房屋提供）

▲李同榮表示，電費上漲、碳費開徵、通膨等因素，將導致房價下跌不多。（圖／記者徐銘穗攝）

房貸水位拉警報，央行祭出第7波打炒房，房市買賣移轉棟數連續4個月下滑，吉家網董事長李同榮表示，「民眾購屋信心明顯跌落，這波房市寒冬才剛開始，至少會延續至農曆春節後，後續是否會回歸平穩復甦還需要觀察，估計這波空頭，全台房價平均下修約1成。」據六都地政局資料，10月買賣移轉棟數，六都月減12.76%、年減6.59%，各都交易狀況部分，台北市月減0.18%、年減0.18%；新北市月減23.01%、年減26.75%；桃園市月減5.16%、年增6.17%；台中市月減18.38%、年增10.4%；台南市月增3.91%、年減15.5%；高雄月減15.07%、年減0.47%。李同榮指出，這波房市多頭，六都領漲縣市依序為台南2018~2021年、台中2022年、桃園2023年、高雄2024年，除了雙北以外，各都比價輪漲態勢明顯，回顧7年來，整體漲勢最兇的依序為台南114%、台中100.32%、高雄94.68%、桃竹漲幅88.8%、新北市60.96%、台北市44.17%。現階段交易量緊縮，之前房價超漲速度越快的區域，現階段就有可能是帶頭下跌，不過，房市交易量縮需要長達3個月~半年，房價才有機會出現明顯鬆動，估計最先進入初跌期的，台南、台中、高雄最有機會。李同榮表示，買氣回落的同時，房價雖有可能出現鬆動，但跌幅估計不會太深，畢竟明年有「降息壓力、電費上漲、碳費開徵、通膨」等議題，都將成為房價難以下修的原因。他預估這波空頭整體房價跌幅平均約9~12%，部分蛋殼區、商圈未成熟重劃區，則有極大機率跌破平均值，成熟生活圈則會低於平均值，待時機到來自然高低互見。今年原預估全年交易量將逾36萬棟，但房貸水位拉警報，買氣Q4出現急轉彎，估計下修約1.5棟，變成34.5萬棟