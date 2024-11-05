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▲老闆李先生表示，房東沒漲租反而是降租，但生意不夠好、成本太高、利潤太低，只好熄燈。（圖／記者陳韋帆攝）

▲隨租金高漲，許多老店退出竹林路商圈，班尼路開出熄燈第一槍，麥當勞、星巴克等也步入後塵。（圖／翻攝Google Maps 2012年）

▲李秀環表示，永和人口紅利依舊有撐，所以竹林路商圈不易發生大規模倒店潮。（圖／記者陳韋帆攝）

新北市永和竹林路廣東粥連鎖加盟老店「源士林」掛上熄燈布條，引起不少永和人惋惜，不少人猜測與房東漲租有關，老闆李先生接受《NOWnews》澄清，「事實上，房東不僅沒漲租，還降租，熄燈原因主要是因為原物料飆漲、生意不佳造成。」永和竹林路廣東粥連鎖加盟老店「源士林」開業10多年，掛上熄燈布條後，臉書社團《我是永和人》不少人紛紛表示惋惜，並強調相當好吃、老闆人很好等，並有不少人將熄燈元凶指向是「房東漲租」造成。老闆李先生表示，「掛上布條後，這麼多人惋惜覺得相當詫異，事實上，開業10餘年來，不知道是竹林路商圈已經蕭條還是什麼原因，這幾年生意越做越差，而且原物料不斷上漲，電費也調漲，利潤越來越低，所以才打算要熄燈。」關於不少人指向「房東漲租」是元兇一事，李先生指出，「房東沒有漲租，而且還很佛心的降租，但生意不好是事實，所以大家也不要再誤會房東了，純粹就是生意不夠好、成本太高、利潤太低而已。」老永和人都知道，竹林路有許多連鎖品牌，餐廳有「吉野家、麥當勞、摩斯漢堡」等餐廳，服飾店有「班尼路、HangTen」等，甚至有不少6、7年級福和、永和國中學生的回憶「寶評書局」，但2014年港商班尼路(Baleno)退出台灣，永和店也關閉，就是永和竹林路商圈蕭條的開始。班尼路當時直呼台灣租金太高，業績不理想，成本的考量與歐美日系品牌的衝擊下，選擇暫時退出台灣市場，另尋出路，此後10年，隨租金持續飆漲，「麥當勞」、「星巴克」、「HangTen」、「珍煮丹」、「寶評書局」等老店也紛紛撤離商圈，也難怪有人誤會是房東漲租造成源士林歇業，真相卻是降租，令人意外。中信房屋永平捷運加盟店經理李秀環表示，竹林路商圈蕭條其實有「租金走高」約2千元/坪；「停車不便」車潮壅塞、停車位不足；「人口老化」不少是已退休人士；「消費型態改變」年輕人習慣網拍購屋，等四大主因。至於竹林路商圈是否會就此蕭條？她指出，永和人口密度全台最高，竹林路消費需求依舊旺盛，只是店家銷售種類可能需要仔細推敲，畢竟每樣商品都有生命期，隨時代改變就會不斷汰舊換新，舊店熄燈、新的承租方很快就會接手，現階段要發生大規模倒閉潮的可能性不大。