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▲《黑修女們》海報公開，2025年1月在南韓上映。（圖／翻攝黑修女們官網）

宋慧喬2023年拍完《黑暗榮耀》後，除了會客串金宇彬、裴秀智主演的新戲《都會實現嗎》，目前暫時沒有接拍新電視劇的消息，不過她相隔9年拍攝的電影《黑修女們》即將上映，宋慧喬變成「黑修女」的造型也正式公開，雖然沒有正面只有背影，仍讓許多觀眾相當期待。《黑修女們》是宋慧喬、全汝彬主演的電影，是2005年《黑祭司》的續作，劇情講述大家為了拯救一位被強大惡鬼附身的少年，修女們挺身而出並違抗禁忌儀式的故事，宋慧喬在片中飾演「尤妮婭修女」，全汝彬則為「米卡埃拉修女」。除了宋慧喬、全汝彬等雙女主角，李陣郁、許峻豪、文佑鎮等男演員也有參演。宋慧喬跟全汝彬都是在去年（2023）11月收到《黑修女們》邀約，李陣郁則是今年2月接獲提案，直到今年2月16日才確定主要陣容，並在22日正式開拍，拍攝3個月後於5月25日殺青，預計2025年1月24日在南韓上映，台灣檔期待定。今年42歲的宋慧喬過往都是演出公主、美麗的女主角，繼2016年《太陽的後裔》殺青後，她時隔2年才回歸電視圈並推出《男朋友》、《現正分手中》等劇，可惜成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，2022年在《黑暗榮耀》裡變身被霸凌的悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品也讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，更拿下而驚悚懸疑片《黑修女們》是宋慧喬繼《黑暗榮耀》後再主演的作品，她飾演的「尤妮婭修女」有著頑強意志和無所顧忌的行動，為了拯救少年在所不惜，確實和「美麗女主人」人設沾不上邊，這次宋慧喬是否能再開創新戲路與新穎演技，觀眾都非常期待。生 日：1981年11月22日（42歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》