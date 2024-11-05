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▲任容萱今日現身體態非常好，她透露現在已經掌握好控制體型的方法。（圖／記者嚴俊強攝）

藝人任容萱近來瘦身有成，今（5）日出席減重診所記者會，分享已經成功瘦了8公斤，體脂肪也降了8%，「我前陣子真的嚇到，體重來到人生新高」，直到進診所做全身健康檢查，她才發現自己身體有很多問題，報告上一大片紅字，胰島素、甲狀腺、腸胃等數值都有問題，所幸在配合醫師和營養師的情況下，她終於讓身體恢復到正常狀態。被問到瘦身成功之後，男友林柏澍的看法？她也笑著分享和男方的相處狀況，並分享2人的婚事進度。任容萱透露，前陣子體重飆到61公斤、體脂31%，雖然以她172公分的身高來說，61公斤不算胖，但由於體脂太高，真的讓她嚇到，且她的體重不曾超過60公斤。之後她嘗試以前常用的減重方式，像是吃水煮餐、瘋狂運動、吃中藥拉肚子等，但發現效果都有限，之後求診才終於找到對的方式減重，也意外發現自己胰島素、甲狀腺和腸道都有問題，甚至有脂肪肝，還是糖尿病的高風險群，看到一片紅字的體檢報告讓她嚇了一大跳。任容萱透露，因為她以前非常喜歡吃甜食，所以血糖常常波動，就診後才發現自己以前的飲食習慣有多糟糕，現在大多都會先吃蛋白質，並吃原型食物，終於讓身體狀態變好了。被問到姊姊Selina是否也有一起加入減重計畫，她表示，目前對方還沒有，她不會強迫對方。另外提到先前Selina被說「已經恢復單身」，她強調這件事就是誤會，其實是因為當時Selina還有參加台中同學會，之後又拉夜車去台東池上看田馥甄的演出，這些行為很像單身會做的事，所以才會產生誤會。至於Selina現在擁有美好的家庭生活，也讓人好奇，任容萱是否也會想和姊姊一樣？她透露，目前和前凱渥男模林柏澍交往4年，但還沒有考慮婚事，「我覺得還沒有打算生小孩，就不著急婚姻」，雖然看到小腰果很可愛，不過她也同時看到姊姊辛苦的面向，「爸媽真的很辛苦，我就會想『我考慮好了嗎？』」和男友聊天時，也會聊到未來的狀況，看到姊姊和另一半的相處，同時也會反思自己，目前還不著急步入婚姻。