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▲若以「三角移轉」將不動產過戶給小孩，國稅局一旦抓到，最重可罰7年有期徒刑、併科罰金最高1億元。（示意圖／翻攝Unsplash）

▲繼承與贈與，都是採公告現值計，只要合理運用免稅額，一般人想合法節稅並不難。（示意圖／NOWnews資料照片）

台灣高齡化，父母對於財產傳承各出奇招，有一父親，因土地出售後，買方發現土地遭人占用，主張解除契約，父親突發奇想，希望兒子可以直接將土地買回，同時可避開自己未來將土地送小孩的「贈與稅」，地政士(俗稱代書)鄭文在則指出，「這樣的做法，業界稱作『三角移轉』，屬於觸法行為，最重可處7年有期徒刑、罰鍰1億。」所幸在地政士提醒下，該父親打消了念頭。依照我國現有稅制，每人每年有244萬贈與免稅額，一旦超過則課徵10~20%不等稅率；若生前未規劃完善，發生遺產繼承，以父傳1子來說，免稅額共1,527萬，包括免稅額1,333萬、直系血親扣除額1人56萬、喪葬扣除費138萬，超過將課徵10~20%不等稅率依照現行法令，二等親內買賣，若低於市價過多，國稅局仍會視為贈與，並追稅，而所謂的「三角移轉術」，就是父母先將不動產售予他人，兒女再將用同樣價格買回，可避開二等親內買賣問題。鄭文在指出，事實上，國稅局也不是笨蛋，過去曾有不少人為了避開贈與稅這樣做，但買賣金流、目的等，交代不清楚，最終都還是被認定是「贈與」，最終還是必須繳交贈與稅，而且一旦被認定是以詐術或不正當方式逃漏稅捐，視情節重大與否，還可依稅捐稽徵法處5~7年以下有期徒刑，併科罰金最高1億元。鄭文在表示，納稅是每一位國人之義務，財產的傳承，有生前贈與、繼承、遺贈等方式，以生前贈與來說，父母每人每年有244萬免稅額，2人就是488萬，逐年贈與可以解決大多數人的問題；而繼承部分，基本免稅額則是1,333萬，不動產則是採公告現值計，約市值的1/3~1/2不等。生前贈與搭配遺產繼承，大多數人都可以合理的合法節稅到幾乎免繳的地步，如果這樣還無法免稅，他說，「那就代表是國家認為必須好好繳稅的族群了，這時候就好好履行義務，不應花過多精神，做一些國家法律不認可的事情。」