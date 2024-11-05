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美國總統大選正式投票時間開跑，由於美國幅員遼闊，各州投開票時間不一，但在美東時間週二（11/5）清晨6點開始，各州開票所正陸陸續續開放，民主黨總統候選人賀錦麗稍早在投票時間開始後透過社群平台發文，呼籲所有已註冊的選民踴躍出門投票。美國總統大選實際投開票時間各州不同，一般來說全美最早結束投票、清點選票的地點是在新罕布夏州小鎮迪克斯維爾（Dixville Notch），由於當地人口稀少，今年註冊選民只有6人，因此在美東時間11月5日凌晨12時，也就是台灣時間11月5日下午1時，當地選民即可開始投票。其餘各州也將逐漸開始進行投票作業，最快則要等到台灣時間11月6日上午7時結束投票，之後隨即開票計算。週二下午迪克斯維爾已經統計完選票，在當地共和黨候選人川普、民主黨候選人賀錦麗各拿了3張普選票平手。民主黨總統候選人賀錦麗稍早也在社群媒體「X」上發文表示，「是時候讓美國人的心聲被聽見了」，並且附上投票資訊網站、電話以及她和競選搭檔華茲的合照，呼籲選民踴躍投票。美東時間11/5日18時(台灣時間6日7時)：印第安那州、肯塔基州。美東時間11/5日19時(台灣時間6日8時)：喬治亞、佛羅里達、南卡羅萊納、佛蒙特、維吉尼亞、新罕布夏。美東時間11/5日19時30分(台灣時間6日8時30分)：北卡羅萊納、俄亥俄、西維吉尼亞。美東時間11/5日20時(台灣時間6日9時)：阿拉巴馬、康乃狄克、德拉瓦、緬因、堪薩斯、伊利諾、華盛頓哥倫比亞特區、麻塞諸塞、馬里蘭、密蘇里、密西西比、奧克拉荷馬、紐澤西、田納西、北達科他、南達科他、羅德島、賓夕法尼亞、德州。美東時間11/5日21時(台灣時間6日10時)：內布拉斯加、新墨西哥、明尼蘇達、愛荷華、路易斯安那、科羅拉多、懷俄明、紐約、威斯康辛、亞利桑那。美東時間11/5日22時(台灣時間6日11時)：蒙大拿、內華達、愛達荷、猶他、奧勒岡。美東時間11/5日23時(台灣時間6日12時)：加州、華盛頓州。美東時間11/6日0時(台灣時間6日13時)：夏威夷、阿拉斯加。美選多家民調結果顯示兩人支持度接近誤差範圍，雙方都有充足理由保持信心，最終誰能在關鍵搖擺州贏得多數選票，請鎖定