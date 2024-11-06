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▲星巴克啟用2024最新耶誕杯限定設計。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲星巴克以摺紙的四方型作外牆基礎，刷上溫潤木紋的「摺紙飛機」造型，與白色結構形成強烈的對比色系。（圖／星巴克提供）

▲店內有著木製雙色三角形天花板搭配滿版咖啡樹花朵藝術牆面。（圖／星巴克提供）

▲雲林斗南門市推出「星起程女神隨行杯袋」600元及「星起程女神提袋」390元等特色商品。（圖／星巴克提供）

▲低調沈穩帶著暖光的「竹北嘉豐南門市」。（圖／星巴克提供）

▲店內以大自然景色壁畫，烘托能放鬆心靈的綠洲空間。（圖／星巴克提供）

▲左起：「黑立體繡花小禮袋提袋」750元、「竹北嘉豐南隨行卡」150元。（圖／星巴克提供）

▲路易莎「超越精品手沖」優惠105元。（圖／翻攝自路易莎咖啡FB）

喜歡星巴克的朋友們，台灣又有全新星巴克門市可以朝聖！11月繼續喝星巴克外送foodomo「買一送一」優惠，今（6）日迎接首家以「摺紙飛機」造型為主題設計的「雲林斗南門市」開幕，新竹竹北也有第一家穿廊車道服務的「竹北嘉豐南門市」開幕，門市資訊、限定商品、開幕優惠一次整理。星巴克foodomo外送「買一送一」優惠！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），幫大家算好一杯星巴克首度進駐斗南鎮，今盛大開幕第一家以摺紙飛機造型為主題設計的星巴克「雲林斗南門市」，座落於雲林縣斗南鎮主要幹道大同路上與建國路交接處。靈感源自斗南鎮舊稱「他里霧」意指草原，星巴克以摺紙的四方型作外牆基礎堆疊，刷上溫潤木紋與左側白色倒三角邊牆面和白屋頂打造強烈的對比色系。入口三角造型門簷即為折紙飛機的開頭，門市內則以木製雙色三角形天花板鋪滿吧台上方、並延伸至客席，搭配綠色後吧台磁磚和連接滿版咖啡樹花朵綻放的藝術牆面，彷彿跟顧客一起在廣大的草原中啟程飛行。星巴克「雲林斗南門市」推出有著幾何折角紙飛機造型及外帶杯設計的「星起程女神隨行杯袋」及「星起程女神提袋」，選以雅致天空色調滿版印刷並搭配日常實用袋型；「雲林斗南隨行卡」則描繪門市建物坐落於各種綠色色調型塑出的平原風光。11月6日至12月8日，顧客凡於雲林斗南門市憑當日單筆消費滿1,200元發票，即可獲得「星巴克小熊手機掛繩」乙個；當日單筆消費滿2200元發票，即可獲得「星巴克隨身保暖毯」乙個；凡持雲林斗南門市隨行卡，即可享點購兩杯大杯(含)以上相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，享「第二杯半價」優惠。地址：雲林縣斗南鎮建國一路340號電話：05-5974482時間：週一至週日07:00-21:30星巴克瞄準竹北高鐵新竹站龐大人流，前進位於嘉豐南路及復興三路一段交叉口，為竹北打造第一家有穿廊車道服務的「竹北嘉豐南門市」。以「社區休憩空間」為設計出發，建物橫跨兩種建築形式，以黑色熔岩石牆磚與紋理混凝土飾面兩種建材形成對比，動態的傾斜框架造型則以淺色木質元素，提亮空間並營造出溫暖的氛圍。室內延伸木質裝潢基調，點綴各式線型的間接照明光源，搭配大自然景色色彩鮮豔的壁畫，營造品飲咖啡、放鬆心靈的綠洲空間。呼應星巴克「竹北嘉豐南門市」對面的水圳森林公園，推出以蓬鬆、具有立體感的毛巾繡工藝呈現的「黑立體繡花小禮袋」，呼應都市叢林裡生意盎然的綠洲，為科技城市中帶來愜意溫暖氛圍。運用電路圖意象設計的「竹北嘉豐南隨行卡」，設計靈感將品牌咖啡特色、門市建物融入來自科技重鎮的DT汽車、城市綠化景象。即日起至11月30日，顧客凡於竹北嘉豐南門市憑當日單筆消費滿1,000元發票，還可獲得「星巴克小熊臨時停車號碼牌」乙個；當日單筆消費滿2,200元發票，即可獲得「星巴克隨身保暖毯」乙個；凡原價購買指定咖啡用品乙個、或購買竹北嘉豐南隨行卡乙張，即可享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料「第二杯半價」優惠。地址：新竹縣竹北市嘉豐南路一段100號電話：03-6672193時間：週一至週日06:30-21:00路易莎咖啡回饋大家對「超越精品」長期支持，11至12月超越精品手沖「不分會員」，一律提供優惠價格105元（原價150元），現省45元！還可享「金色秋日 品味秋季下午茶」，搭一蛋糕甜點「蛋糕9折」優惠。