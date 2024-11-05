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▲現在喝星巴克買一送一優惠，都換上2024耶誕杯。（圖／記者陳明安攝，2024.10.30）

▲摩斯漢堡咖啡週年慶！11月咖啡優惠一次整理。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

11月星巴克最新優惠！懶得出門靠星巴克foodomo外送「買一送一」，天天喝特大杯那堤75元、經典紅茶那堤80元、焦糖瑪奇朵85元；星巴克全門市「集團同慶 第二杯半價」也有星冰樂、太妃核果風味那堤優惠。摩斯漢堡迎接咖啡週年慶！11月咖啡優惠一次整理。忙到懶得出門靠外送爽喝「星巴克買一送一」！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價370元），幫大家試算開喝特大杯星巴克今11月5日「集團同慶 第二杯半價」全門市都有優惠！提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。摩斯堡咖啡週年慶，MOS APP安心取溫馨送加碼，即日起至11月30日，購買早餐飲品加5元升級「摩斯咖啡(M)」；開喝「摩斯咖啡(M)」2杯70元（原價100元）、「拿鐵咖啡(M)升級」2杯110元（原價140元）。每週二摩斯咖啡日，今一日限定「摩斯咖啡(L)」優惠價49元（原價60元），「火腿歐姆蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」優惠價79元（原價90元）。