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▲樂華夜市老店不少，人潮群聚效應也強，不過租金也不斐。（圖／記者陳韋帆攝）

▲樂華人潮洶湧，店面關閉很快有人接手，但競爭也強，想長久經營，就必須更加用心。（圖／翻攝我是永和人）

近年隨著房價、電價上升，店租也不斷攀漲！如果想全台人口第一密集的永和創業開店，選址最熱鬧的樂華夜市代價有多大呢？在地房仲接受《NOWnews》訪問表示，「樂華夜市黃金地段租金1坪約9千~1萬3，如果要開一間小吃店，10坪店面月租金約10萬，所以開業前最好先思考好產品、營銷策略等，以免入不敷出。」據內政部資料，2024年全台人口密度最高的行政區為永和，人口數約21.3萬人、面積5.7138km²，拆算後，人口密度3.75萬人/km²；另，內政部與電信業者合作統計資料，台灣夜間經濟指數最高的地方也是永和，指數達76，顯示永和各項消費需求極高。中信房屋永平捷運加盟店經理李秀環指出，目前永和夜間人口活動最密集的區域就屬樂華夜市，除了在地人，也有不少觀光客群，知名老店如「三鮮羹、油飯、麻辣鴨血、關東煮」等，雖然聚客吸金能力超強，但店面租金可不斐。以一樓店面來說，黃金地段單坪租金普遍約9千~1萬3，位置較差的區域，也要價6、7千起跳，看似驚人的租金，在龐大消費力支撐下，即使店家出現汰舊換新，新租客通常也很快到位，經常一店難求，顯示樂華人潮對於開業者的吸引力極強。李秀環也坦言，永和近年店面「倒店、接手」的情況並不罕見，變化大主要有五大原因，一、店租上漲，二、電費上漲，三、原物料成本上漲，四、消費型態改變，五、人口老化。現階段萬物齊漲，各項成本已成為許多店家壓力，不過，針對永和來說，目前外來租客也越來越多，在地人口老化嚴重，且薪資追不上房價，消費型態明顯更加精挑細選，所以店家的經營項目就得更加用心，否則雖然需求旺盛，但仍有隨時被淘汰的可能。