我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洪健溥表示，政府打房後，看屋人數、實際成交都有下滑，買家猶豫期也拉長。（圖／記者陳韋帆攝）

▲銷售人員指出，相較中部、北部，目前高雄、台南房價4~5字頭相當合理。（圖／台灣房屋提供）

高雄老牌營造城安近年轉型建商，在高雄推出3個建案後，今(6)日正式公開第4個建案，台南善化「明日新城安」，面對銀行房貸水位拉警報、信用管制，導致買氣急縮的現在，董事長洪健溥坦言，「來客數確實有下滑，成交數量也下降，整體猶豫期拉長，不過，由於城安興案本來就只想蓋好房子，而非挑戰高價為目的，所以實際影響不大。」城安建設為高雄老牌營造「東宏營造」開設，營造資歷36年，近年轉型建商，高雄已推出3案、台南1案，銷售中建案有高雄文化中心案「新文化城安」、南科善化市中心案「明日新城安」。洪健溥表示，其實預售屋「開價、成交價」，自內政部推出實價登錄以來，網路上都能查到，相當透明，政府打炒房至今，整體買氣確實有受到影響，周來客數、實際成交數都出現下滑，且買方看屋後，猶豫期也拉長。不過，他也強調，其實對於城安而言，影響不大，原因是城安從來不挑戰區域極限，只想在可以的情況下將房子蓋到最好，如目前城安手上的「新文化城安」、「明日新城安」2案現階段剛拿到美國Fitwel全球最高三星認證，在區域生活便利、建築採光、空氣流通等各項上獲得肯定，讓購屋族可住得更加健康。現場銷售指出，這波打炒房，全台買氣相較之前高峰絕對下修5成以下，房價上則很難出現誇張的崩跌，整體下修1成則有可能，但對於精華區而言，恐怕在台商回流資金、建設利多話題下，愈跌不易。他舉例，高雄、台南在去年3月就曾出現一波修正，但台積電利多支撐仍在，所以現在穩定4~5字頭均價是屬正常，如城安推案的高文化中心案總銷22億、成交約4~5字頭、目前已銷8成，台南善化案總銷約20億，開價未定，以區域行情來看，預計開4字頭。不過，銷售人員也提到，不少區域距離市中心過遠、近年房價超漲過快的區域，可能就要很小心，如高鐵沿線不少站點，除了高鐵站，明顯沒有其他建設利多，這波打房下恐怕就會首當其衝。