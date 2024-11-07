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▲央行近年都強調「打炒不打房」，其它政策上也有利房市發展，最終變成全民瘋炒房，房價不斷暴漲。（圖／中信房屋提供）

▲莊思敏指出，雖然這波信用管制被稱作央行史上最重打炒房，但房價想跌，得看買氣能低迷多久。（圖／記者陳韋帆攝）

銀行房貸水位拉警報，中央銀行9月祭出近5年的第7波信用管制應對，房市買氣瞬間出現腰斬，這一次房價會跌嗎？中信房屋研展室副理莊思敏指出，前6次信用管制，3漲、3跌，但其實都是大漲小跌、越來越貴，且全國房屋均價，5年1坪上漲了16.2萬、漲幅53%，似乎沒有抑制房價效果。央行除了這一次的信用管制，2020年Q4~2024年Q2共祭出6波信用管制，其中3次，信用管制上路後的一季，房價不跌反漲，季漲1.3~5.6%不等，另3次則在下一季出現微幅下跌，季跌0.5~2.7%不等。但長期來看，2020年Q4迄今，整體房價漲幅53%，今年Q2全國房屋均價已達46.7萬/坪。莊思敏表示，近年政府進行信用管制時，皆強調是「打炒不打房」，旨在抑制過熱的投機炒作行為，引導房市朝向更健康的方向發展，但近年政策上貨幣寬鬆、降息、通膨皆是對房市有利因素，建商還在營建成本攀漲下，聯手讓房價「超漲」，進一步推升房價。另一方面，台灣人對於政府態度、消息面相當敏感，政府強調「打炒不打房」，並將房價上漲因素直接解讀成「剛需」、「產業建設發展」所致，財政部還在2023年推出「新青安貸」助燃，引爆了全民瘋炒房的現象，房價當然會暴漲。央和第7波信用管制，僅放過「新青安、換屋」等正常剛需族群，除上述2族群房貸有優先序位，其他人想要房貸，都被大幅降低成數，如第二戶以上限貸最高5成，被業界稱做史上最重打炒房。莊思敏認為，一方面銀行房貸水位拉警報，即使央行沒出手，房貸之亂態勢已成，除非房貸水位下降，否則「排隊、降成數、升利率」態勢不變，即使是央行點名放過的族群也不例外；另一方面，此次買方信心短期內確實出現衝擊。目前整體交易量已快速萎縮，房市一向具有「量行價先」的特性，需等待時間沉澱，至少要3個月~半年較有機會出現鬆動，但如果期間又出現利多，房價極有可能再度攀升，一切只能看這波買氣沉澱能拉多久。