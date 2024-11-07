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▲川普擅長心理戰，在房地產低潮時，還會舉辦宴會將富豪名人齊聚一堂，讓富豪們搶購。（示意圖／翻攝pixabay）

▲川普挑選不動產時，著重於未來性、獨特性、便利性，成功不斷累積資產。（示意圖／取自photoAC）

美國總統大選結果出爐，美國共和黨候選人川普再度當選，這位世紀狂人的風格再度引起國際熱議，也不少人對於他的致富之道，產生興趣。2004年就開始研究川普的房地產投資心法的台灣房屋集團總裁彭培業指出，川普家族是從房地產起家，他也深諳置產投資之道，「川普善用『心理戰術』以及創造不動產價值的手法，既大膽又令人驚豔。」美國大選開票於台灣時間11月6日起跑，開票結果陸續出爐！截至11月7日上午10：37 川普（Donald Trump）已拿下295票，大幅領先賀錦麗（Kamala Harris）的226票，如今只剩5個搖擺州尚未出爐，川普當選態勢明確，川普從房地產商一路爬上總統之位，事實上，他在商戰時期，就已經極為擅長心理戰，膽大心細且目光長遠，其人物特色極為鮮明。彭培業分析，川普很懂得富豪心態，對第一次計畫購買豪宅的人來說，能擠身高級社區，就彷彿是一個俱樂部門票。每當川普的房地產推不動了，他就開始辦宴會活動，讓那些潛在客戶和名人富豪齊聚一堂，在微醺之際掏出支票付訂。如果還沒賣完，川普就直接調高售價，製造限量感，反而引起搶購潮。川普在八○年代從開發豪宅崛起，在紐約有數棟以川普為名的大樓，都成為指標個案，他因此打響名號，也讓「川普」也成為一個品牌，最風光時，他曾因推出單一個案，就讓幾個美國大城房價應聲上漲，在美國房地產史上具有驚人影響力。雖然川普一直落實在最好的地段推案，不過對川普而言，他卻認為絕佳的地點並不保證一切，它只是一個好的開端，重點是要善用創意，和規劃去優化這個地點，這需要創造性的思維，但也是獲利的關鍵。彭培業指出，川普在選擇不動產地點時會以「視野佳」、「獨特性」、「未來性」以及「便利性」等四大條件，這也是給現今民眾購屋時最好建議。舉例來說，川普世界大樓，總高90層，是全世界最高的住宅樓，對面就是聯合國總部，獨一無二的地理位置加上鳥瞰城市的絕佳高度，無可取代，這也讓這棟大樓的價位成為區域中的佼佼者。關於投資，川普深信「只投資自己瞭解的商品，跟自己信任的人一起投資，甚至於有時候，最好的投資就是不要投資」，彭培業表示，不管是美國或是台北，這些買賣房子的原理是相通的。依個人30多年買賣房子的個人經驗，發現真正在不動產市場致富的人，不是因為單純因為口袋深，也不是炒短線，而是觀念正確，因此才能戰勝景氣循環，獲得穩健增值的資產。