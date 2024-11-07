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▲川普希望平衡「貿易逆差」，但台灣很難靠進口美國農產品達成，台積電恐被迫在美增加設廠。（圖／翻攝自Pixabay）

▲台積電如果必須減少台灣設廠，近年靠相關話題炒房的區域就要當心了。（圖／美聯社／達志影像）

▲章定煊提醒，台灣與川普談判，必須抓準重點，不要像當年雷根政府時期，亂買黃金敷衍了事。（示意圖／翻攝自Pixabay）

美國總統大選結果出爐，川普以295票取得壓倒性勝利，兩岸問題上，川普將如何對待中國與台灣？財經學者章定煊接受《NOWnews》訪問指出，「川普本質上就是一個生意人，且政見都是著重在基層選票，所以保護美國基層利益絕對優先，對台灣來說就是弊大於利！」川普選舉期間，提出的政見大多是強調「關稅」，也就是貿易逆差問題，他不希望有其他國家大賺美金，卻對美國的消費極少，當初也是因為這樣對中國大打貿易戰，選舉期間，川普不只一次點名台灣護國神山，在他當選後有意課徵高關稅，引起台灣社會關注。章定煊表示，川普其實就是生意人，選票則著重在「基層人民」，所以才會不斷提及「關稅一事」，他是將關稅作為一把武器，要脅無論是美國國外企業，想大賺美金，就必須給予美國一定利益平衡，保護美國人基層人民的就業及生計。換句話說，如果中國大量購買美國的玉米、小麥，或許中美貿易戰就有停火的機率，對台灣來說，近年台積電、鴻海等科技產業，挾蘋果概念股、AI等優勢，大量賺取美金，自然會被川普盯上，但台灣人口少，恐怕單純用吃小麥、玉米平衡台美貿易差，所以科技產業被瓜分至美國恐怕難以避免。台灣近年不少區域房市，都靠著台積電、AI話題大炒特炒，如高雄、台南、台中，還有六都外的嘉義，但川普當選後，可能會要求台灣科技產業到賓州、德州設廠，台積電、鴻海等相關產業可能都跑不掉。章定煊說，科技產業若被迫移廠或重新布局，恐怕在台灣就很難新設廠點，而規劃中的也有可能取消，如嘉義台積電廠址，現階段挖到古蹟，耽誤興建進度，如果布局改變，必須在美國設幾個廠，就有很大可能性暫緩或取消。一旦取消設廠，過去被炒作的區域房市，當初怎麼快速超漲，後續就會怎麼快速下跌，所以相關區域的房市就要當心了。章定煊指出，面對美國的貿易差問題，過去雷根政府時期，台灣曾做出錯誤的決定，大量購買黃金，讓美國相當傻眼，因為他們要的是提升就業率及基層人民生計，購買黃金一點幫助都沒有。他建議，雖然台灣人口能吃的農產品有限，但政府還是可以在農業輸入上或思考其他出路與川普談判，盡量降低電子科技產業外移的幅度，將傷害降至最低，否則，當台積電美國增點設廠成真，下一步恐怕就是歐盟也提出相同要求，到時候台積電就會進一步變成世界產業，依舊是台灣之光，但經濟上將變成無所謂「護國神山」之說了。