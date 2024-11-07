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▲駁二藝術特區規畫兩個週末、超過35場的手作體驗課程。（圖／高市府文化局提供）

駁二藝術特區主辦的「小手體操」手作市集將本週末登場，以工藝創作為主題，匯集手捏陶、竹藝編織、植栽花藝、底片相機製作等手作課程，帶來豐富多樣的創作體驗，同時也結合眾多創意品牌與風格餐飲，於11月9日至10日、16日至17日兩個周末下午，在駁二大勇區P2倉庫與駁遊路展開。高市府文化局長王文翠表示，「小手體操」手作市集今年以「台灣文化飲食、視覺藝術、植栽花藝、職人工藝」四大類型作為課程主題，較去年增加了更多種類的體驗課程，邀請大家到駁二度過充滿手感溫度的週末假期。駁二藝術特區規畫兩個週末、超過35場的手作體驗課程，種類豐富多元，囊括生活中的食衣住行育樂。此次除了小樹毛線氈別針、鑲嵌玻璃等擺設裝飾類型的療癒品項之外，也特別規劃兼具質感與實用的生活物件，如藺草編織花器、植栽花藝、皮革錶帶、雞毛撢子等等。更有眾多滿足味蕾的體驗，像是充滿台灣原住民傳統風味的小米豬肉奇拿富等。港邊戶外市集匯集具有創意手感的品牌攤位，更有各具風味的美食餐飲品牌。「駁二小手體操」11月9日至10日、16日至17日，週六下午兩點到晚上九點、週日下午兩點到晚上八點，於駁二大勇區P2倉庫及駁遊路舉行，課程報名及詳細活動資訊請至駁二官網查詢。