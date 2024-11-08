高雄知名手搖飲「八曜和茶」北上展店，地點位在捷運台北橋站旁，台北第一家「新北三重店」於今日開幕，據傳營業時間10點才開始，一早9點就有人潮排隊，目前人潮爆滿，排隊隊伍「已蔓延台北橋捷運站且繞了一整圈」。慶開幕，八曜和茶還推出三大優惠，其中11月10日將有三重店限定的「柚香覺醒307買一送一」，除了台北店也有全台門市同慶優惠，《NOWnews》整理優惠資訊一次看。
北部民眾總算等到高雄「八曜和茶」，「新北三重店」今（8）日上午10:00開幕，地址就在「新北市三重區重新路一段106號」，於捷運台北橋站旁，「八曜和茶」並推出三大優惠：
📌11/8台北店開幕，全台同步優惠
歡慶八曜和茶新北三重店開幕，11月8日全台八曜門市同步登場，購買任一飲品加購價149元，可購買獨家週邊新品「YO307清爽柚香片」有經典黃綠杯款、及和風bag款兩種款選（數量款式有限，售完為止）。提醒大家，購買兩杯任意飲品即可加購2個「YO307清爽柚香片-和風bag款」，以此類推；圖片僅供參考，請以實物為準。
📌11/8～11/9新北三重店贈送「HCY時尚環保一杯袋」
於八曜和茶官方FB、IG、Threads，任選一個社群平台@三位好友，完成指定條件、出示畫面並購買指定飲品滿100元（京彩舞伎奶茶、308炙燒濃乳、浪烤厚焙乳504），即贈送「HCY時尚環保一杯袋」1個（原價68元/個）。指定商品滿200元即贈2個，以此類推，數量有限，送完為止；僅適用於八曜和茶新北三重開幕之活動。
📌11/10八曜和茶新北三重店限定「柚香覺醒307買一送一」
八曜和茶新北三重店限定，完成指定活動條件爽喝「柚香覺醒307買一送一」開幕優惠！提醒大家，可累計贈送，購買柚香覺醒307兩杯即贈兩杯，以此類推；僅適用於八曜和茶新北三重門市開幕之活動；門市開幕期間無提供電子支付、門市外送、外送平台與門市預定自取服務（開放時間將另行公告）；門市開幕前三日無會員集點及兌換活動；優惠活動不併用。
另外，九月底北上插旗大巨蛋的台南連鎖手搖飲品牌「COZY TEA御私藏」，為迎接即將到來的雙 11推優惠，11月10日(日)~11月12日(二)於全台COZY TEA御私藏門市購買台灣肉乾珍珠奶茶加11元就多一杯。
全台約有30間門市的「COZY TEA御私藏」，在美、日、法等國都有分店。去年更在紐約奶茶節的票選評比競賽中一舉奪冠。今年獨創將蜜汁肉乾加入珍奶中的「台灣肉乾珍珠奶茶」，吸引媒體爭相報導，成為網友獵奇嘗鮮的熱門商品。為迎接即將到來的雙11，COZY TEA御私藏特別自11月10日起連續三天推優惠，購買原價80元的台灣肉乾珍珠奶茶再加11元即多一杯。
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📌11/8台北店開幕，全台同步優惠
歡慶八曜和茶新北三重店開幕，11月8日全台八曜門市同步登場，購買任一飲品加購價149元，可購買獨家週邊新品「YO307清爽柚香片」有經典黃綠杯款、及和風bag款兩種款選（數量款式有限，售完為止）。提醒大家，購買兩杯任意飲品即可加購2個「YO307清爽柚香片-和風bag款」，以此類推；圖片僅供參考，請以實物為準。
📌11/8～11/9新北三重店贈送「HCY時尚環保一杯袋」
於八曜和茶官方FB、IG、Threads，任選一個社群平台@三位好友，完成指定條件、出示畫面並購買指定飲品滿100元（京彩舞伎奶茶、308炙燒濃乳、浪烤厚焙乳504），即贈送「HCY時尚環保一杯袋」1個（原價68元/個）。指定商品滿200元即贈2個，以此類推，數量有限，送完為止；僅適用於八曜和茶新北三重開幕之活動。
📌11/10八曜和茶新北三重店限定「柚香覺醒307買一送一」
八曜和茶新北三重店限定，完成指定活動條件爽喝「柚香覺醒307買一送一」開幕優惠！提醒大家，可累計贈送，購買柚香覺醒307兩杯即贈兩杯，以此類推；僅適用於八曜和茶新北三重門市開幕之活動；門市開幕期間無提供電子支付、門市外送、外送平台與門市預定自取服務（開放時間將另行公告）；門市開幕前三日無會員集點及兌換活動；優惠活動不併用。
另外，九月底北上插旗大巨蛋的台南連鎖手搖飲品牌「COZY TEA御私藏」，為迎接即將到來的雙 11推優惠，11月10日(日)~11月12日(二)於全台COZY TEA御私藏門市購買台灣肉乾珍珠奶茶加11元就多一杯。
全台約有30間門市的「COZY TEA御私藏」，在美、日、法等國都有分店。去年更在紐約奶茶節的票選評比競賽中一舉奪冠。今年獨創將蜜汁肉乾加入珍奶中的「台灣肉乾珍珠奶茶」，吸引媒體爭相報導，成為網友獵奇嘗鮮的熱門商品。為迎接即將到來的雙11，COZY TEA御私藏特別自11月10日起連續三天推優惠，購買原價80元的台灣肉乾珍珠奶茶再加11元即多一杯。