南韓女團Apink成員朴初瓏、尹普美組成的小分隊「CHOBOM」今（8）日在西門町WESTAR舉辦粉絲見面會《2024 CHOBOM FANMEETINGTOUR MATCH♥IN TAIPEI》，2姝場上帶來多首歌曲表演，還致敬2PM帶來《My House》、BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾（Bruno Mars）的合作曲《APT.》，換上白襯衫打上領帶，辣扭水蛇腰電翻全場歌迷。
見面會一開場，就出現讓初瓏、普美驚慌失措的「小插曲」，因為今晚的主持人是由前南韓模特兒、曾是歌手Heize御用的MV男主角，就連(G)I-DLE來台工作時，都曾被雨琦請吃排骨飯的「最帥翻譯」程浩，在台累積一定的粉絲數；所以當程浩一登場後，尖叫聲比初瓏、普美「還大聲」，讓2姝震驚發問：「主持人出來的時候，尖叫聲怎麼比我們還大？大家是來看主持人的嗎？」程浩就機智轉移話題問台下：「大家是來看CHOBOM的對嗎～」成功化解小小尷尬。
除了玩遊戲、話家常，CHOBOM也帶來精彩表演，唱完《Copycat》、《Oscar》之外，初瓏、普美還翻唱2PM的《My House》，2人還誠意換上白襯衫、打上領帶搭配黑色西裝褲，特別的是，她們的襯衫還是短版設計，所以表演時都會露出纖細水蛇腰，搭配不時的甩髮舞蹈，模樣看上去十分性感。
初瓏、普美詢問台下：「我們可愛還是性感？」台下一致高喊：「都有！」相當滿意，反應熱烈。此外，CHOBOM還有帶來Apink的經典組曲表演，以及《APT.》、《Feel Something》、《Mr chu》、中文歌《永不失聯的愛》等，誠意十足。
初瓏、普美介紹 是歌手、演員「也是YouTuber」
普美是歌手、演員，也是知名YouTuber，特別是經營的生活、旅遊包含美食的頻道《뽐뽐뽐》目前累積86萬人訂閱，橫跨多種領域，人氣相當望。不只不定期推出新影片，她今年也因為參演夯曲《淚之女王》，劇中飾演金智媛的祕書「羅祕書」再廣被大眾認識；今天是她繼7月來台參加拼盤演唱會後，相隔3個多月再來台北見粉絲。
初瓏是Apink的隊長，曾是「JYP娛樂」、「Cube娛樂」的練習生，她跟普美一樣橫跨演戲領域，作品包含《請回答1997》、《九數少年》、《羅曼史特別法》等；在出道11年後，2022年7月跟普美組小分隊「CHOBOM」活動，而團體名的含義，則是取自朴初瓏、尹普美2人名字中間字「初普」而定。
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除了玩遊戲、話家常，CHOBOM也帶來精彩表演，唱完《Copycat》、《Oscar》之外，初瓏、普美還翻唱2PM的《My House》，2人還誠意換上白襯衫、打上領帶搭配黑色西裝褲，特別的是，她們的襯衫還是短版設計，所以表演時都會露出纖細水蛇腰，搭配不時的甩髮舞蹈，模樣看上去十分性感。
初瓏、普美詢問台下：「我們可愛還是性感？」台下一致高喊：「都有！」相當滿意，反應熱烈。此外，CHOBOM還有帶來Apink的經典組曲表演，以及《APT.》、《Feel Something》、《Mr chu》、中文歌《永不失聯的愛》等，誠意十足。
初瓏、普美介紹 是歌手、演員「也是YouTuber」
普美是歌手、演員，也是知名YouTuber，特別是經營的生活、旅遊包含美食的頻道《뽐뽐뽐》目前累積86萬人訂閱，橫跨多種領域，人氣相當望。不只不定期推出新影片，她今年也因為參演夯曲《淚之女王》，劇中飾演金智媛的祕書「羅祕書」再廣被大眾認識；今天是她繼7月來台參加拼盤演唱會後，相隔3個多月再來台北見粉絲。
初瓏是Apink的隊長，曾是「JYP娛樂」、「Cube娛樂」的練習生，她跟普美一樣橫跨演戲領域，作品包含《請回答1997》、《九數少年》、《羅曼史特別法》等；在出道11年後，2022年7月跟普美組小分隊「CHOBOM」活動，而團體名的含義，則是取自朴初瓏、尹普美2人名字中間字「初普」而定。