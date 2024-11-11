近年來台灣運動風氣興盛，有越來越多的人願意投資時間，換得健康的身體與更好的體態，深耕台灣女性健身市場的Curves可爾姿第4代女性30分鐘高效燃脂訓練，特別舉辦了年度盛事，推出全台參與人數最多、規模最大、專屬女性的「女神增肌減脂賽」，最大獎還祭出10萬元現金，吸引了9,000多人報名參與。
由全球女性健身領導品牌Curves可爾姿舉辦的「女神增肌減脂賽」，今年已經邁入第三屆，自2022年起有多達19,023人完賽，今年更是吸引了9,235人報名、7,182人完賽，總減脂重7,051公斤、總增肌重1,159公斤。在競賽中Curves可爾姿，還邀請營養師拍攝專屬的線上課程，教導會員如何達到均衡飲食、熱量控制，並且不用額外付私教費，就有教練協助規劃每月的運動目標，指導會員更精準地鍛鍊、確保運動成效。
這次拔得頭籌、帶走10萬元的會員，是一名41歲的鋼琴老師洪小詩，已經在Curves可爾姿運動了四年多。她也大方分享了自己在飲食控制上改變，在教練的指導下，她意識到要攝取足量的蛋白質其實不容易，現在不僅養成了運動後喝乳清蛋白，也成功戒掉宵夜，還認真遵循「先吃菜肉、最後吃澱粉」的進食順序，讓自己不容易過量攝取澱粉。最終成功減脂超過52%，現在她不僅身形變得輕盈，穿衣也更有自信了！
第二名則是在林口長庚店運動已有五年陳冠竹，經營日本料理店的她，工作繁忙加上美食誘惑，使她的體態逐漸發福，她也已經連續兩屆參加Curves的增肌減脂比賽。第一次參賽中，她透過教練的建議，將飲料換成無糖飲，加上教練細心的飲食建議，最終減掉了10公斤的體重，更是獲得全台第六名的佳績。這回教練制定了詳細的每月減脂計畫，她也開始親手準備便當到公司，並成功地透過健康飲食與運動減去更多體脂。
徐瑋廷則是第三名得主，在教練的指導下，她開始理解「熱量赤字」和食物的營養成分，並逐漸學會做出健康的飲食選擇。她開玩笑說，從前穿著XL號的衣服，拍照時覺得自己像個「熱氣球」，現在走在路上，或是與人見面時，都感到更開朗、更自信！她也鼓勵大家勇敢踏出第一步，總能找到屬於自己的成功之路，更肯定在Curves可爾姿的支持與陪伴下，讓她找到了健康自信的新生活。
也透過這些參賽者的分享，讓大家體認到在Curves可爾姿裡，不僅能有最安心、舒適的運動空間，並且不需額外付私人教練費，教練還會每個月免費提供量身面談的服務、依據會員的運動成效給予運動指引，讓大家達到健身目標。
人們都說「活到老、動到老」，運動對於女性的重要性不容小覷，擁有健康、美好的體態，才能開啟健康自信的生活，Curves可爾姿也從即日起至11月30日，推出「雙向阻力 肌力訓練」活動，入會費只要900元（原價3600元），想要跟上這波運動的熱潮，可在全台Curves可爾姿免費體驗。
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這次拔得頭籌、帶走10萬元的會員，是一名41歲的鋼琴老師洪小詩，已經在Curves可爾姿運動了四年多。她也大方分享了自己在飲食控制上改變，在教練的指導下，她意識到要攝取足量的蛋白質其實不容易，現在不僅養成了運動後喝乳清蛋白，也成功戒掉宵夜，還認真遵循「先吃菜肉、最後吃澱粉」的進食順序，讓自己不容易過量攝取澱粉。最終成功減脂超過52%，現在她不僅身形變得輕盈，穿衣也更有自信了！
第二名則是在林口長庚店運動已有五年陳冠竹，經營日本料理店的她，工作繁忙加上美食誘惑，使她的體態逐漸發福，她也已經連續兩屆參加Curves的增肌減脂比賽。第一次參賽中，她透過教練的建議，將飲料換成無糖飲，加上教練細心的飲食建議，最終減掉了10公斤的體重，更是獲得全台第六名的佳績。這回教練制定了詳細的每月減脂計畫，她也開始親手準備便當到公司，並成功地透過健康飲食與運動減去更多體脂。
徐瑋廷則是第三名得主，在教練的指導下，她開始理解「熱量赤字」和食物的營養成分，並逐漸學會做出健康的飲食選擇。她開玩笑說，從前穿著XL號的衣服，拍照時覺得自己像個「熱氣球」，現在走在路上，或是與人見面時，都感到更開朗、更自信！她也鼓勵大家勇敢踏出第一步，總能找到屬於自己的成功之路，更肯定在Curves可爾姿的支持與陪伴下，讓她找到了健康自信的新生活。
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