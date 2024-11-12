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▲中和萬大線預計2027年完工，在地人要忍受13年交通黑暗期，但完工後，中和高中到中正紀念堂只要14分鐘。（圖／翻攝Google Maps）

▲捷運萬大線近1年房價以中和、永和站體漲最兇，專家認為，捷運利多將讓區域房價有撐。（圖／住商機構提供）

▲捷運「中和萬大線」全長9.5公里，起站中和莒光站，尾站中正紀年堂站，行經中和、永和、萬華、中正四大行政區。（圖／新北捷運局提供）

新北市捷運「中和萬大線」2014年動工，沿線居民忍受了交通黑暗期10年，首班電聯車終於抵達台灣，新北市長侯友宜宣布施工進度達77%，預計2027年完工，捷運尚未完工，沿線9站房價已全面走揚，據實價登錄，近1年以「中和高中」、「連城錦和」、「永和永平國小」三站漲幅逾1成4最兇，相當驚人。捷運「中和萬大線」全長9.5公里，走地下軌道，起站中和莒光站，尾站中正紀年堂站，行經中和、永和、萬華、中正四大行政區，沿線共9站；據實價登錄，沿線9站近1年房價漲幅8.2~21.8%不等，其中又以「中和高中」21.8%、「連城錦和」19%、「永和永平國小」14.8%漲幅最高。「中和萬大線」2014年動工、預計2027年完工，用路人交通黑暗期已經10年，但還有3年，不過，完工後，搭乘捷運從中和高中到中正紀念堂僅需14分鐘，不僅可舒緩車潮，搭乘捷運亦可大幅縮短交通時間。中和在地人潘先生表示，其實這些年每次騎車到中和高中與土城交界，金城路的施工導致交通問題，根本是惡夢，常常要跟公車爭道，遇到上下班時間，也很常塞到一動也不動，希望這段交通黑暗期快點結束。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，觀察實價登錄可發現，萬大線在中和段漲幅高於台北市，原因是萬大線中永和區段，過去屬於蛋白區，房價基期相對較低，經過捷運網絡的完善，出現了補漲效應，漲幅自然遠高於基期已高的台北市。他進一步指出，沿線站點的居民，雖然忍受了多年交通黑暗期，但捷運利多絕對是房價撐盤要素，尤其在房價震盪的現在，更具抗跌能力，估計2027年完工後，還能贏來第二波的慶祝行情漲幅，且生活機能也將更加便利。