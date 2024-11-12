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▲芝加哥小熊日籍強投今永昇太，本季繳出15勝3敗的優秀戰績，可惜最終並未入選國聯新人王決選名單。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒官方今（12）日稍早公佈，由美國棒球作家協會（BBWAA）成員投票選出的本賽季個人獎項的3名決賽入圍者，其中在國聯新人王獎項上，，而匹茲堡海盜隊的火球男Paul Skenes則是沒有意外，成功入選最終的決選名單，他能否如願奪下國聯新人王獎項，也是外界關注焦點。MLB官方稍早公布各項個人獎項的最終入選名單，其中在國聯新人王獎項上，入選的3名球員分別是至於日籍強投今永昇太，則是成為該獎項的最大遺珠，本賽季他離開奮戰多年的日職舞台，選擇赴美挑戰大聯盟，最終本季加盟芝加哥小熊隊後，而如今最被外界看好奪下國聯新人王的，則是海盜隊的火球男Paul Skenes，身為去年選秀狀元的Skenes，在被選上不到1年後，就迅速登上大聯盟出賽，，同時他的三振能力相當出色，在133局當中能夠飆出170次三振。至於教士隊年僅21歲的新秀外野手Jackson Merrill，則是被看好能夠威脅到Skenes的新人王寶座。Merrill本賽季升上大聯盟之後，表現絲毫沒有新秀球員的生澀，