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▲高雄受到台積電效應影響，橋頭、新興、前金、鼓山、左營，五大行政區房價漲勢皆相當兇猛。（圖／台灣房屋提供）

▲莊思敏指出，目前房市有「房貸之亂、川普當選」兩大利空，購屋族不可不慎。（圖／中信房屋提供）

房市在房貸水位拉警報下，近3個月買氣呈現斷崖式崩盤，不過房價卻持續走向高峰，據實價登錄，高雄今年1~10月，全市屋齡5年以上成屋，房屋均價23萬/坪、年增12.7%，觀察各行政區，其中又以橋頭26.9萬/坪、年增29%漲幅最驚人。台灣房屋表示，依照數據來看，橋頭為例，30坪房子總價已貴200萬，就是早買早省錢的概念。據實價登錄，高雄2024年屋齡5年以上成屋，全市均價23萬/坪、年增12.7%，進一步觀察，漲幅最高的五大行政區，依序為橋頭26.7萬/坪、年增29%；新興22.3萬/坪、年增18%；前金26.4萬/坪、年增14.3%；鼓山32.4萬/坪、年增11.3%；左營28萬/坪、年增12.9%。台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，近1年以橋頭漲勢兇猛，主要受惠科學園區開發計畫，以及鄰近楠梓，還有台積電外溢效應，帶旺房市，主要購屋區集中於橋頭新市鎮，區內預售屋最高單價站上4字頭，拉抬中古屋表現，預計2025年完工後，萬名就業機會將讓房價漲勢更加明顯。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，除了橋頭，新興、前金挾舊市區機能完整優勢，不少輕齡中古屋已到3字頭，今年下半年受限貸令、川普回歸影響，估將引發國際通膨，房地產將成為長期置產、抗通膨的規劃選擇之一。中信房屋研展室副理莊思敏則指出，台灣近年不少區域房市，都靠著台積電、AI話題大炒特炒，一旦川普要求台灣科技產業到賓州、德州設廠，台積電、鴻海等相關產業可能都跑不掉，倘若被迫移廠，影響台灣科技產業鏈佈局，「台積概念宅」價值恐生變。她還提到，現階段房貸之亂仍未解，近3個月房市買氣被擊落的特別明顯，高雄也是重災區之一，短期買氣低潮房價不至於下滑，但房市具有「價先量行」特性，長期低迷將導致價格鬆動，況且房貸之亂最大的問題，就是房貸族需要排隊，還有低成數、高利率問題，購屋前應審慎評估自身能力。