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▲高市府警局刑大科技偵查隊針對偽造車牌販售分別在臺南市、高雄市查緝假車牌其中賣家3人，買家等8人共11人到案全案將依偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌移送辦。（圖／記者郭凱杰翻攝)

▲高市府警局刑大科技偵查隊分別在臺南市、高雄市、楠梓區查扣偽造汽車車牌16面(8組)。(圖／記者郭凱杰翻攝)

近日全國各地假車牌案件漸增，不肖人士利用偽(變)造車牌恣意違規或掩護犯罪，製造檢警追查斷點，衍生治安隱憂。高市警局刑大科技偵查隊日前因應全國「淨牌專案」，先後在台南、高雄等地查扣偽造汽車車牌16面(8組)，並當場逮捕賣家黃姓男子等3人，以及曾姓買家等8人，全案將依偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌移送各地方檢察署偵辦。高市府警局刑大科技偵查隊針對偽造車牌販售進行深入溯源查緝，分別在臺南市東區、高雄市梓官區、楠梓區查緝假車牌黃姓(32歲)、林姓(26歲)、謝姓(29歲)賣家等3人，以及假車牌曾姓買家等8人，共11人到案並查扣偽造汽車車牌16面(8組)，全案將依偽造特種文書、洗錢防制法等罪嫌移送各地方檢察署偵辦。經查黃嫌等人利用臉書、抖音等社群媒體，散播販售假車牌廣告，利用境外不法工廠製作偽(變)造車牌輸入國內販售營利，為躲避追查更利用人頭帳戶收款，透過各種金流管道(支付寶、加密貨幣)，將不法贓款移轉至境外。高雄市政府警察局呼籲，車牌是公路監理機關所核發之行車許可憑證，屬特種文書，民眾私下製作、販售偽(變)造車牌的行為，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑。且使用偽(變)造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例第12條，最高可處3,600至1萬800元罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。高市警局亦將持續追緝製作或使用偽造車牌，維持交通秩序並嚇阻不法之徒隱匿犯行。