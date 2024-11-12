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▲麥當勞選址的要素，與房市支撐要素雷同，比較特別的是，更偏重年輕人、有小朋友的家庭多的區域。（示意圖／翻攝Pixabay）

▲在地仲介指出，目前永和以「福和商圈」房價相對親民，且具都更發展潛力。（圖／翻攝Google Maps）

連鎖餐飲點設點，會優先考量區域人流，畢竟有人才有生意，而有人，房市才有撐，所以麥當勞長期被不少人認為是房市指標之一。信義房屋專案經理曾敬德表示，「麥當勞在進駐每一個地方前，一定會進行人口密度、交通、消費能力等評估，確實也一定反映房市潛力，目前來說，全台麥當勞密度最高的行政區，就是新北市永和。」據信義房屋資料，目前全台最多麥當勞的行政區為桃園市桃園區12間，其次為新北市板橋區10間，但即使數量最多，以密度來看，都比不過新北市永和區，永和面積5.7km²，雖然在近年熄燈「永和愛買、竹林路」2間店，但仍有6間，密度依舊是全台之冠、高達1.05/km²，也就是1平方公里就超過1間。曾敬德表示，各大連鎖企業布局，開設店數都會考量當地人口密度、消費潛力等，這一點其實與區域房市發展潛力不謀而合，以永和來說，不僅人口密度高，區內居民以軍公教為基底，近年吸引不少台北市輕移民，整體消費能力偏高。他進一步指出，麥當勞因為偏好年輕人消費族群，特別是有小朋友的家庭，永和國中有福和、永和、永平，小學有網溪、秀朗、網溪、永和等大校，且因為一橋之隔到公館，長年是台灣大學學生的租屋熱點之一，區域消費族群穩定，自然成為麥當勞特別喜愛開店的行政區。信義房屋永和福和店專案經理張育銘說明，永和一橋之隔到台北市，近年吸引了不少台北市外溢換屋、首購族，以目前來說，永和又以福和商圈房價最親民，老公寓單價約40~55萬/坪，電梯大樓部分，10年內約80萬、10~20年70~75萬、30~40年約60萬，相對台北市易入手又具都更潛力。他還提到，其實不只麥當勞，永和全聯、寶雅、蝦皮無人店等指標，店數也相當多，顯示各大連鎖企業對於永和各大商圈潛力極為看好，面對如今房貸水位拉警報、買氣反轉，人口、機能、交通，就是房價的最大後盾，不過，現在由於房貸之亂未解，提醒購屋族應留意貸款成數問題。