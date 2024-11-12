孔劉、徐玄振主演新戲《一箱情緣》即將開播，2人到劉在錫的網路節目《DdeunDdeun》宣傳，因為外傳劉在錫有1兆財產，孔劉跟徐玄振就小心翼翼問起前輩「遺產分配問題」，劉在錫認為未來的事很難說，但至少會提供兒女生活費到20歲，「這是父母的責任。」孔劉跟徐玄振甚至叫對方：「爸～」畫面相當搞笑。
節目上，徐玄振透露住在醫院附近的銀髮社區，眾人覺得以前父母的觀念是「老了依賴孩子」，現在轉變為不如靠自己賺的錢過活，「這是非常值得讚許的現象！其實也應該要這樣才對，父母們一輩子為了孩子付出了這麼多、支持了這麼多，所以現在父母也應該享受一下，去旅行走走，享受他們剩下的人生，為自己的幸福而活」。
此時，孔劉突然好奇劉在錫老後「財產怎麼分配」，劉在錫坦言未來的事說不定，但現在的原則是「起碼提供生活費、學費」到成年20歲，「我作為父母，會提供必要的教育和支持，做到我能做的範圍內，但之後的生活得靠他們自己。」孔劉開玩笑問：「爸爸，我朋友的家人給他買了跑車！」劉在錫直言不會答應孩子其他的物質需求，徐玄振附和問：「那小車可以嗎？學校太遠了！」劉在錫居然改變想法說：「小車可以。」氣死孔劉搞笑說「爸爸偏心」原則根本多重標準。
眾人依然對劉在錫的遺產分配感到好奇，「就假設到那個階段的話！」劉在錫就說：「要看當時的社會情況，還有我的情況吧？未來很遙遠，那時候的事情誰會知道？」
大家之所以會那麼想知道劉在錫的財產分配，是因為他一直都是演藝圈「有錢人」代表之一。劉在錫去年以全額付現不貸款的方式，分別花116億韓元和82億韓元買下首爾江南區論峴洞的某間房產和90.3坪土地，舉動被國稅局盯上，但事後證實「沒有任何逃漏稅嫌疑。」也因為他隨手撥個200億買房買地都不是問題，讓外界驚呼：「看來財產破兆是真的！」
孔劉也說，最近演藝圈朋友聊到錢的時候，都會拿劉在錫來開玩笑，甚至說劉在錫有1000億財產，但大家都半信半疑，雖然被揭露財產有100億、1000億，但總比被報導「揮霍無度」好多了，劉在錫就自嘲：「我都已經被傳到1兆去了啊！」無奈神情笑翻徐玄振跟孔劉。
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此時，孔劉突然好奇劉在錫老後「財產怎麼分配」，劉在錫坦言未來的事說不定，但現在的原則是「起碼提供生活費、學費」到成年20歲，「我作為父母，會提供必要的教育和支持，做到我能做的範圍內，但之後的生活得靠他們自己。」孔劉開玩笑問：「爸爸，我朋友的家人給他買了跑車！」劉在錫直言不會答應孩子其他的物質需求，徐玄振附和問：「那小車可以嗎？學校太遠了！」劉在錫居然改變想法說：「小車可以。」氣死孔劉搞笑說「爸爸偏心」原則根本多重標準。
眾人依然對劉在錫的遺產分配感到好奇，「就假設到那個階段的話！」劉在錫就說：「要看當時的社會情況，還有我的情況吧？未來很遙遠，那時候的事情誰會知道？」
大家之所以會那麼想知道劉在錫的財產分配，是因為他一直都是演藝圈「有錢人」代表之一。劉在錫去年以全額付現不貸款的方式，分別花116億韓元和82億韓元買下首爾江南區論峴洞的某間房產和90.3坪土地，舉動被國稅局盯上，但事後證實「沒有任何逃漏稅嫌疑。」也因為他隨手撥個200億買房買地都不是問題，讓外界驚呼：「看來財產破兆是真的！」
孔劉也說，最近演藝圈朋友聊到錢的時候，都會拿劉在錫來開玩笑，甚至說劉在錫有1000億財產，但大家都半信半疑，雖然被揭露財產有100億、1000億，但總比被報導「揮霍無度」好多了，劉在錫就自嘲：「我都已經被傳到1兆去了啊！」無奈神情笑翻徐玄振跟孔劉。