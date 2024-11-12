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▲新青安貸推升房市買氣，今年5、6月預售屋單月交易1.6萬棟，創歷史高峰，隨房貸水位滿，迅速反轉向下。（圖／信義房屋提供）

▲曾敬德指出，這波買氣雖然急速翻轉，但根據過去經驗，至少要等半年以上，房價才有可能調整。（圖／記者陳韋帆攝）

房市買氣再下跌，預售屋9月剩7,100件，年跌幅22%、月跌幅26%，創14個月來首見年月雙跌，僅剩今年5、6月高峰的5成。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行7月喝完咖啡後，買氣可見急速衰退，顯示民眾對於房價預期已回歸理性，不急著購屋。實價登錄顯示，預售屋部分，今年高峰落在5、6月，單月交易量達1.6萬件，同時也是預售實價即時揭露來的單月新高，7月房貸之亂爆發後，逐月量縮，8月跌破萬件，9月也剩下7千餘件，顯示一手市場買氣出現明顯觀望氛圍。房市這一波高潮，源自於2023年8月的財政部新青安政策，利率優惠加上5年寬限期、最高40年房貸期限，讓民眾一頭熱的購買二手屋，買氣也延燒到預售屋上，事實上，預售屋購買要2~3年後才能交屋，卻仍有不少建商打著新青安旗幟說事，但通膨、房價上漲預期，仍讓不少房市小白趨之若鶩。然而，新青安貸的推出，也迅速讓不少銀行可貸額度拉至警戒線，房貸排隊潮、降成數、升利率現象也浮現，7月消息傳出後，缺乏銀彈下，全台買氣迅速翻轉，加上央行證實此事，也讓整體房市買氣急速萎縮。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即使現在購買的預售屋，沒有立即貸款的急迫性，但整體市場氣氛翻轉，大幅消彌了民眾對於「不買會更貴」的預期，瘋狂買氣也急速消風。進一步觀察六都與新竹9月消風狀態，相較6月高峰買氣皆超過5成，其中又以高雄跌7成、台中跌6成特別多，曾敬德說，雖然目前交易量急縮，但根據過去經驗，至少要持續半年以上，等到真的完全賣不動，才有可能進入價格調整階段。