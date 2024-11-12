我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中和萬大線進度77%，捷運本是房市利多不敗保證，但位居首都台北市的萬華，2站體房價漲輸中永和。（圖／住商機構提供）

▲莊思敏指出，南機場公辦都更單元3已成功推動，為萬華翻新邁出第一步，房市長期看好。（圖／台北市住都中心提供）

中和萬大線首班列車抵台，整體工程進度77％，預計2027年通車，據實價登錄，中和萬大線沿線9站房價漲幅，新北市5站12.7%~21.8%，台北市4站卻僅8.2%~12.5%，高低互見。中信房屋研展室副理莊思敏接受《NOWnews》訪問指出，「中正區2站主要是因為基期已高，漲幅有限，而萬華2站，傳統的豆干厝、老屋危樓、幫派等問題未解，房價自然欲漲不易。」捷運「中和萬大線」全長9.5公里，走地下軌道，起站中和莒光站，尾站中正紀年堂站，行經中和、永和、萬華、中正四大行政區，沿線共9站；據實價登錄，中、永和5站近1年房價漲幅12.7%-21.8%，而台北市中正區及萬華4站漲幅卻僅8.2%-12.5%。莊思敏指出，中和萬大線行經的「中正紀念堂」、「植物園」2站皆屬中正區，機能早已成熟，且房價基期高，新建案動輒破百萬，漲幅自然相當有限；至於「廈安站」、「加蚋站」，早期社會問題嚴重，至今仍未解，也讓房價長年處於台北市凹陷區。「萬華社會問題」部分，如「豆干厝」、「幫派」、「街友」問題仍存在，紅燈區問題幾乎是歷任市長避而不談的區域，放任其生長也放任其自生自滅；另外，老屋都更推動緩慢，如南機場國宅921大地震後就已被列為危樓，卻使用至今，最終居住在裡面的人，不少是需要政府、社會關懷的弱勢居民。南機場整宅在921大地震後，南機場被列為危樓，但市府動能有限，內部又居住不少弱勢，這塊燙手山芋歷任市長皆選擇視而不見，直到郝龍斌任內，時任副市長張金鶚極度重視建築安全問題，全力啟動台北市都更，南機場整宅再度引起社會關注，到了前任市長柯文哲任內，全力啟動整合，到了現任市長蔣萬安手上剪綵，終於第一案「單元3」成功整合並招商。莊思敏指出，雖然蔣萬安承接了前2任市長努力，但不容否認的是，有了第一案後，其它單元也陸續加入公辦都更行列，且柯文哲催生的西區門戶計畫、果菜市場與淮南市場改建等重大建設也在進行中，下一步就看蔣萬安有沒有魄力改善遊民、幫派、豆干厝等問題，從長線來看，萬華地區仍有相當穩健的成長潛力，房市前景值得期待。