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▲地價稅申請重購退稅，出售效期2年，新房子亦只能自用不可出租，否則會被追討稅金。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲課徵「房地合一稅」成本可抵扣，所以相關單據一定要妥善保管，裝修費一定要有發票及詳細合約。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲自用換屋有優惠稅率，信用管制也有排外條款，但如果將房屋出租，除了追稅問題，銀行亦會抽銀根。（示意圖／記者陳韋帆攝影）

房貸之亂仍在，央行信用管制未解封，對換屋族而言，更要注意收好「買賣單據」信義代書林祐民指出，對自用換屋族而言，亦有「重購退稅」、「房地合一退稅」等優惠可以申請，也要特別注意「自用原則」，違反者恐被追稅，另外，現階段如果房貸購屋，也要在換屋1年內提出換屋證明，否則銀行可依行政命令抽銀根。房屋交易過程複雜，買賣單據也不少，除了「購屋價金」，還有「契稅、印花稅、代書費、過戶規費、仲介費、裝修費」等，全都必須保存完整，在報稅、國稅局追稅可供證明，另外，現階段申請房貸的換屋族，也有做為換屋證明的作用。房屋若發生買賣，依規定須繳交土增稅，但課稅目的始終是打炒房非打一般民眾，所以對於一般民眾換屋來說，還有「重購退稅」可以申請，擁自用住宅的民眾，如果購買新房子，只要是2年內將前屋出售，即可向國稅局提出證明，申請時效為10年。林祐民指出，除了一定要符合「自用」原則，購買預售屋者，要特別注意建商交屋期限，曾有人購買預售屋，結果建商延遲交屋，導致買家買賣期限未在2年內，損失高達110萬元。另外，申請「重購退稅」後，該房屋5年內不得移轉或出租，否則將追繳退稅金額，曾有民眾退稅後，將房屋出租，房客申請「租金補貼」後，被國稅局追繳80多萬。房地合一稅新制適用105年後取得房產，稅率15~45%，但稅金依舊可觀，稽查也會特別嚴謹，故屋主在「成本認列」項目上，除了「買房價金、契稅、印花稅、代書費、過戶規費、仲介費、裝修費」等單據一定要保存齊全外，若符合自住優惠，舊居水電費、電話費等相關單據也要保留完整，以備被稽查時的不時之需。林祐民提到，「成本認列」部分，裝修費通常是最大筆款項，一定要特別注意，裝修過程要求開具發票及詳細合約，若只是一般的估價單不予認列，發票若已遺失，可請廠商依國稅局規定補開；另外，房產若是繼承取得，且繼承人有負擔全額或部分房貸，房貸扣除公告現值後的房貸餘額亦可列入成本。房貸之亂，央行9月19日祭出第7波選擇性信用管制，自然人名下有房者，第1戶取消寬限期、第2戶最高限貸5成，而換屋族第2戶非高價住宅可排外，與新青安族群同樣是被放過的族群。要特別注意的是，1戶換1戶的換屋族，必須簽下切結書，在申貸撥款的1年內將名下原有房產出售，並完成產權移轉登記，且不得以轉貸方式規避上述事項，一旦違反切結情事，將被銀行抽銀根，還要追收罰息、違約金等。所以售換屋後，相關單據也應妥善保存，在有爭議時可供證明。