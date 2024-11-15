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三陽工業創立70週年，今年完成許多重要里程碑，包括去年在米蘭機車展所展出的多款劃時代產品量產上市，以新一代DRGBT首度讓台灣機車設計榮獲德國紅點設計獎，更推出震撼市場的全新跨界冒險重機ADXTG，一展國內機車龍頭品牌的氣魄。三陽旗下的靈獸系列自2018年誕生至今，先後發表了象徵鳳凰的FNXBT(2018年)、東方龍DRGBT(2019年)與麒麟KRNBT(2020年)等暢銷車款，而最後壓軸車款靈龜TTLBT則是作為今年三陽在米蘭車展展出的最大亮點。TTLBT為三陽全新世代的旗艦休旅重機，以東方四大靈獸中的「靈龜」作為車輛設計的核心概念，並如三陽70周年的企業主軸「開創啟動」，結合藝術、工程、文化與科技等多方設計觀點，展現全新世代旗艦休旅大型重機的樣貌。TTLBT透過三陽擅長的仿生設計手法，融合「靈龜」殼甲意象，將左右側箱的配置與車輛造型整合設計，呈現靈龜的穩重大氣。而BT車系取自義大利文詮釋的「BESTIA」靈獸，以及「BEST TECH」最新科技之意，將目前最好的科技與技術都搭載在BT系列的車款上，突破舊有的傳統思維，創造出屬於新世代的價值，並運用「ART-FUSION」藝術融合的設計手法，結合東方傳統文化及歐風設計元素，將東方文化及精煉的造車工藝，結合歐風設計，幻化出新世代的靈獸車系。TTLBT為三陽休旅重機旗艦級車款之最，將科技、便利、性能、安全配備拉到最滿。而四大靈獸車系自發表以來，屢屢顛覆世界對於機車的既有印象，這回在米蘭機車展展出靈龜TTLBT，也向世界宣告，四大靈獸正式集結完成。