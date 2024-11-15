越南知名網紅阮杜竹芳（Nguyen Do Truc Phuong）在昨（14）日被爆出因吸毒罪而準備上法庭，引發外界震驚，因為阮杜竹芳過去熱衷公益，一直給人美麗善良的形象，甚至曾被外界譽為「慈善仙女」，沒想到她竟然會吸毒並在胡志明市某間公寓開毒趴。
綜合越南媒體報導，警方在14日宣佈逮捕阮杜竹芳，罪名是非法使用毒品，當時現場還有29歲的西班牙模特兒安德里雅．艾巴爾（Andrea Aybar）及以藝名「Chi Dan」活躍於歌壇的35歲歌手阮忠孝（Nguyen Trung Hieu）與其他人，三位名人的藥物檢測均呈現陽性。
阮杜竹芳過去在澳洲生活和唸書10年，給人白富美的形象，2019年她回到越南居住，看到許多窮苦人們，她自掏腰包並動員親友資助生活困難的人，贏得許多美名，她在2020年因幫助一名沒錢吃飯的摩托車外送司機而爆紅，越南新聞媒體當時報導此事，稱讚她人美心善。
當時她幫助這名司機換了一台摩托車，還送他一台手機，並且邀請大眾幫助他的生活，讓司機陸續收到生活物資和必需品。阮杜竹芳表示她都會把每筆款項的流向公開紀錄在社群平台，博得民眾信任，也因此收到許多大筆捐款，此事在當時被民眾所讚賞，讓大眾特別喜愛這名網紅。
阮杜竹芳上過越南電視台《善行》節目，曾榮獲2020年青春美好生活獎的27位年輕人之一，甚至創立並經營一個非營利私人公益基金會，形象一直都很正面。因此大眾對於阮杜竹芳被捕感到最為震驚，因為阮杜竹芳十分熱心助人，經常幫助生活困難的人，也經常發些正能量的影片或圖片，甚至得過公益獎，沒想到卻是一名毒蟲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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阮杜竹芳過去在澳洲生活和唸書10年，給人白富美的形象，2019年她回到越南居住，看到許多窮苦人們，她自掏腰包並動員親友資助生活困難的人，贏得許多美名，她在2020年因幫助一名沒錢吃飯的摩托車外送司機而爆紅，越南新聞媒體當時報導此事，稱讚她人美心善。
當時她幫助這名司機換了一台摩托車，還送他一台手機，並且邀請大眾幫助他的生活，讓司機陸續收到生活物資和必需品。阮杜竹芳表示她都會把每筆款項的流向公開紀錄在社群平台，博得民眾信任，也因此收到許多大筆捐款，此事在當時被民眾所讚賞，讓大眾特別喜愛這名網紅。
阮杜竹芳上過越南電視台《善行》節目，曾榮獲2020年青春美好生活獎的27位年輕人之一，甚至創立並經營一個非營利私人公益基金會，形象一直都很正面。因此大眾對於阮杜竹芳被捕感到最為震驚，因為阮杜竹芳十分熱心助人，經常幫助生活困難的人，也經常發些正能量的影片或圖片，甚至得過公益獎，沒想到卻是一名毒蟲。
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