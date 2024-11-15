新竹人記得儲水！台灣自來水公司公告，為辦理「大德街汰換管線工程」，新竹縣關西鎮部分區域18日至22日，每天早上8點至下午5點，連續5天各停水9小時，如果遇到雨天則不施工、正常供水。《NOWnews》整理停水範圍、時間、停水查詢及注意事項等重點。
🟡 停水範圍與時間
◾停水範圍：新竹縣關西鎮中山東路、大仁街、大信街、大德街、育賢街、青山街
◾停水時間：11月18日至22日，每天08:00-17:00
🟡 停水查詢：免付費電話、LINE通知
要如何知道住家停水停電資訊？經濟部彙整「停電與停水查詢」資訊，停水部分，依供水區域，台北市由臺北自來水事業處供水，民眾可撥打免費電話1999（市民專線）查詢。其他縣市（台灣自來水公司供水）可打免費電話1910查詢。另外也可上台水或北水網站查詢。
◾停水查詢：免費電話1999（北水）或1910（台水）
◾台水網站：https://www.water.gov.tw/
☑️點此看｜台水停水減壓公告查詢
◾北水網站：https://www.water.gov.taipei/
☑️點此看｜北水施工停水查詢
如果住家是台灣自來水公司服務範圍，可加入「台水公司停水公告查詢系統官方LINE」，按下「訂閱停水資訊」的按鈕，並
輸入住址，未來停水時會先傳訊息通知。
🟡 停水前後注意事項
台水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間要關閉家中抽水馬達、制水閥等用水設備，避免馬達損壞和虹吸現象，造成火災或污染水源衛生。恢復供水後，先打開水龍頭，進行排氣，以利迅速恢復供水。
復水初期的水質有可能會有混濁、異色或異味的情況，請將水龍頭打開一段時間，並將這些較混濁的水做為澆花或沖馬桶使用，等待水質較為清澈時再作為飲用水。如果仍持續未供水或水質異常，可撥打台水公司免付費服務專線1910，北水則是1999。
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◾停水範圍：新竹縣關西鎮中山東路、大仁街、大信街、大德街、育賢街、青山街
◾停水時間：11月18日至22日，每天08:00-17:00
🟡 停水查詢：免付費電話、LINE通知
要如何知道住家停水停電資訊？經濟部彙整「停電與停水查詢」資訊，停水部分，依供水區域，台北市由臺北自來水事業處供水，民眾可撥打免費電話1999（市民專線）查詢。其他縣市（台灣自來水公司供水）可打免費電話1910查詢。另外也可上台水或北水網站查詢。
◾停水查詢：免費電話1999（北水）或1910（台水）
◾台水網站：https://www.water.gov.tw/
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◾北水網站：https://www.water.gov.taipei/
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如果住家是台灣自來水公司服務範圍，可加入「台水公司停水公告查詢系統官方LINE」，按下「訂閱停水資訊」的按鈕，並
輸入住址，未來停水時會先傳訊息通知。
🟡 停水前後注意事項
台水公司提醒，請提早於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間要關閉家中抽水馬達、制水閥等用水設備，避免馬達損壞和虹吸現象，造成火災或污染水源衛生。恢復供水後，先打開水龍頭，進行排氣，以利迅速恢復供水。
復水初期的水質有可能會有混濁、異色或異味的情況，請將水龍頭打開一段時間，並將這些較混濁的水做為澆花或沖馬桶使用，等待水質較為清澈時再作為飲用水。如果仍持續未供水或水質異常，可撥打台水公司免付費服務專線1910，北水則是1999。