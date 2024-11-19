世界棒球12強賽四強出爐，台灣與日本攜手晉級，將在東京巨蛋對上另一組的美國和委內瑞拉，國際知名博彩網站最新奪冠賠率也出爐，台灣竟被看好僅次於日本之後。
國際知名博彩網站Bet365在12強賽四強出爐後，開出最新奪冠賠率，日本仍為最低，低至1.76，值得注意的是，排名第二的竟是台灣，來到4.5，美國和委內瑞拉皆為6.00。
事實上，在12強開賽前，另一知名國際博弈平台Ye$play也顯示，日本奪冠賠率為3.5，美國排第二為4.25，台灣在開賽前就與墨西哥和韓國並列第三，賠率為6.49。
目前東京巨蛋12強超級循環賽和決賽的票都已經賣完，周四和周五仍有票券販售中，台灣將在台灣時間周四早上11點(日本時間12點)首戰對決委內瑞拉，週五同一時間迎戰美國，台灣時間周六晚間18時(日本時間19時)挑戰地主日本隊。
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事實上，在12強開賽前，另一知名國際博弈平台Ye$play也顯示，日本奪冠賠率為3.5，美國排第二為4.25，台灣在開賽前就與墨西哥和韓國並列第三，賠率為6.49。
目前東京巨蛋12強超級循環賽和決賽的票都已經賣完，周四和周五仍有票券販售中，台灣將在台灣時間周四早上11點(日本時間12點)首戰對決委內瑞拉，週五同一時間迎戰美國，台灣時間周六晚間18時(日本時間19時)挑戰地主日本隊。
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