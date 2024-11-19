這個秋冬，蓓朵娜將引領您走入音樂與美麗交融的夢想世界！作為巴黎與紐約時裝周的指定保養品牌，蓓朵娜首次與全台最夯最熱的線上K歌交友軟體歡歌APP合作，共同推出「此刻我要C位出道」活動，邀請大家找到屬於自己的發光時刻，一起勇敢發光！
在此次活動中，蓓朵娜希望讓每位用戶透過歡歌的音樂舞台，體驗一場從內到外的自信綻放。參加「此刻我要C位出道」的測驗，就能擁有專屬的「出道形象」，參與者只需完成出道形象的分享或指定任務，即有機會參加抽獎活動，包含「蓓朵娜時光保養禮盒」以及「蓓朵娜極光CC霜」，讓每位在音樂舞台上綻放的你，還能同時享受頂級的保養呵護。不論是全能愛豆、搖滾歌王，或是音樂詩人，都能在這個夢想舞台上，感受由蓓朵娜呵護的自信光芒，展現無限可能的自我。
蓓朵娜美麗助力，成就你的閃耀時刻
「蓓朵娜極光CC霜」擁有頂級的保濕修護成分，還可以完美修飾膚色，讓肌膚隨著環境燈光透出自然光澤，如舞台上的主角般閃耀，更具備SPF50+★★★★最高等級防曬，一瓶擁有所有出門需要的保養與底妝功能，還具備全天候的保護力，輕鬆打造自然透亮的「C位」妝容。
跨界合作，蓓朵娜帶來全新美麗體驗
蓓朵娜以「綻放美力，隨你所欲」為品牌精神，希望每位女性都能「勇敢發光」，致力讓大家都能從內而外散發自信光芒。無論是妝容還是歌聲，都是人們用來表達內心情感、塑造個人風格的方式。妝容能展現自身的魅力與光采；唱歌也能抒發自己的情感，展現自信光芒。蓓朵娜除了本次與歡歌合作，也冠名贊助東森電視台的樂團綜藝選秀節目《一起聽團吧》，希望透過跨界的結合，為用戶創造視覺和聽覺的自我呈現體驗，勇敢展現自我的發光時刻。
活動將於即日起至12月4日，參與者只需將個人出道形象分享至社群平台，即可有機會贏得蓓朵娜禮盒與多樣好禮。更多活動詳情請上蓓朵娜官方Facebook帳號查看。
蓓朵娜品牌官網
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蓓朵娜美麗助力，成就你的閃耀時刻
「蓓朵娜極光CC霜」擁有頂級的保濕修護成分，還可以完美修飾膚色，讓肌膚隨著環境燈光透出自然光澤，如舞台上的主角般閃耀，更具備SPF50+★★★★最高等級防曬，一瓶擁有所有出門需要的保養與底妝功能，還具備全天候的保護力，輕鬆打造自然透亮的「C位」妝容。
跨界合作，蓓朵娜帶來全新美麗體驗
蓓朵娜以「綻放美力，隨你所欲」為品牌精神，希望每位女性都能「勇敢發光」，致力讓大家都能從內而外散發自信光芒。無論是妝容還是歌聲，都是人們用來表達內心情感、塑造個人風格的方式。妝容能展現自身的魅力與光采；唱歌也能抒發自己的情感，展現自信光芒。蓓朵娜除了本次與歡歌合作，也冠名贊助東森電視台的樂團綜藝選秀節目《一起聽團吧》，希望透過跨界的結合，為用戶創造視覺和聽覺的自我呈現體驗，勇敢展現自我的發光時刻。
活動將於即日起至12月4日，參與者只需將個人出道形象分享至社群平台，即可有機會贏得蓓朵娜禮盒與多樣好禮。更多活動詳情請上蓓朵娜官方Facebook帳號查看。
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