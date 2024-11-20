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小川鍋物表面看似一家普通的火鍋店，背後卻承載著一個關於土地、農民與文化的深厚故事。它不僅僅是以美味取勝，更是以對小農團隊的尊重和對食材來源的堅持，讓每一道菜都充滿了溯源的價值與意義。走進小川鍋物淡水總店，彷彿穿越時光般，歷經127年光陰的古老建築，曾經是幢無人發現的瑰寶。「一眼踏進這個建築物就決定是她了！」創辦人說著，「這不僅是一個商業決策，更是一份對歷史的敬畏和對文化的承諾。」這家店從一開始就立志縮短農村與城市餐桌之間的距離。創辦人更與小農團隊密切合作，從田間到餐桌，走的是一條極其嚴謹的溯源之路。這島嶼上的每一片蔬菜、每一塊肉、水產類，都是來自那些默默耕耘的農民手中，用辛勤勞動換來的收成。他們堅信，食材的生命延續不僅在於呈現在客人眼前的菜餚，更在於每個生產過程中所凝聚的心血。小川鍋物的食材挑選，是從台灣各地小農手中精心栽種、養育而來的，實現與小農之間的長期合作與信任。創辦團隊相信，真正的食材價值源自對土地的熱愛，以及對默默耕耘者的敬重。這不僅讓餐桌上的每道菜更具意義，也讓消費者有機會感受到每一片菜葉背後的故事。在小川鍋物，創辦人從台灣這片熟悉的土地中，發現了無數默默付出的友善農耕者。這些小農大多是充滿熱情與理想的青年，投身於台灣農地的改革運動。然而，由於產量有限，他們的作物往往被中盤商壓低價格，甚至面臨困境。小川鍋物選擇與這些小農攜手合作，以「契作代耕」的方式分攤風險，並承諾預購未來的作物收成，為農人提供穩定的收入，確保他們能夠專注於信實耕作。這種合作模式改變了傳統的交易方式，不僅讓消費者成為「作物的主人」，更讓農人能以更友善環境的方式耕種土地，重建了一個充滿生命力的生態系統。小川的「12節氣蔬菜盤」正是這個理念的實踐，每一盤蔬菜都根據四季變化，由多位小農共同契作，不僅讓農民的勞動得到了回報，也讓餐桌上的食材更加清淨。小川鍋物經常自費將食材送驗，讓消費者享用到安心的踏實。而這些由沃土孕育而成的蔬菜，則成為了餐桌上最美的風景。小川鍋物的飲食文化與眾不同。那來自日本職人的百年黃金秘湯，是日本百年老店調配，使用多種魚乾、蔬菜、豚骨慢火熬煮而成，與這裡每一道料理互相輝映，散發出對土地和文化的敬意。對於創辦人來說，這不僅僅是一個商業決策，而是對農村生態的一份責任。每一次用餐，都是讓人無距離與食材交流，體會到那股土地的力量。